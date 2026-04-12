محورهای مسدود اعلام شد

وی افزود: همچنین در آزادراه ساوه - تهران در محدوده نسیم‌شهر تا احمدآباد مستوفی نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

سرهنگ قلی‌نیا در ادامه با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و این محورها فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین از بارش باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی و کردستان خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، احتیاط لازم را در تردد داشته باشند.

وی در خصوص محورهای مسدود شریانی نیز گفت: محور قدیم بستان‌آباد - میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود.

به گفته وی، آزادراه تبریز - زنجان در محدوده عزیزکندی تا قویون قشلاقی در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و مسیرهای جایگزین از طریق سه‌راهی عزیزکندی به هشترود و سپس هشترود به قویون قشلاقی در نظر گرفته شده است.

سرهنگ قلی‌نیا ادامه داد: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر انجام می‌شود.

وی همچنین از انسداد محورهای غیرشریانی پونل- خلخال و پاتاوه - دهدشت خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان با اشاره به محورهای دارای انسداد فصلی خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا و محور وازک - بلده نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.