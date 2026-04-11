اعلام نتایج بررسی اولیه مدارک داوطلبان دکتری دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس در اطلاعیهای نحوه اطلاع از نتیجه بررسی اولیه مدارک داوطلبان پذیرش استعدادهای درخشان در دورههای دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه دانشگاه تربیت مدرس آمده است: داوطلبان ضروری است برای اطلاع از وضعیت ثبتنام و مدارک ارسالی، از طریق سامانه گلستان / آزمون / ثبتنام / دانشگاه تربیت مدرس / پذیرش برگزیدگان علمی - دکتری دانشگاه تربیت مدرس / آخرین وضعیت داوطلب، اقدام کنند.
۱- وضعیت تایید نسخه الکترونیکی مدارک داوطلبانی که حداقل یکی از شرایط مندرج در اطلاعیه شماره یک (معدل، دوره، شیوه و تاریخ فارغالتحصیلی) را نداشته باشند، "عدم تایید" ثبت شده است و مدارک این داوطلبان بررسی دیگری نخواهند داشت.
۲- وضعیت تایید نسخه الکترونیکی مدارک داوطلبانی که "مشروط" ثبت شده است، دارای توضیح است که با رنگ آبی درج شده است.
این توضیح برای داوطلبان دارای شرایط، شامل اعلام تاریخ انتشار اطلاعیه اسامی راهیافتگان به مصاحبه است. این داوطلبان لازم است به منظور اطلاع از راهیابی/ عدم راهیابی به مصاحبه علمی، منتظر اطلاعیه اعلام اسامی راهیافتگان به مصاحبه (در صورت عدم بروز موارد پیشبینی نشده، حتی المقدور اواخر اردیبهشت یا اوایل خردادماه) باشند. اطلاعیه مذکور از طریق وبسایت دانشگاه منتشر خواهد شد.
چنانچه مدرکی عدم تایید شده است، لازم است براساس توضیح درج شده در مقابل آن مدرک، نسبت به رفع نقص و بارگذاری مجدد در سامانه گلستان، حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵ اقدام شود.
یادآور میشود داوطلبانی که مدارک ناقص ارسال کرده باشند، در صورت عدم رفع نقص/ تکمیل مدارک حداکثر تا ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵، وضعیت آنان تایید نخواهد شد.
توجه: پوشه (فولدر) Documents شامل توضیحات فوق نمیشود و در زمان مصاحبه بررسی خواهد شد.
برای تکمیل مدارک پژوهشی و آموزشی تا تاریخ مذکور فرصت وجود دارد و درصورت بارگذاری نکردن مدارک در سامانه گلستان، حتی در صورت ارائه مدارک در روز مصاحبه، امتیاز مربوط به مدرک/مدارک بارگذاری نشده، تعلق نخواهد گرفت و اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.