شاکی بی‌خبر از سرقت ۵۰ میلیاردی؛ پلیس پیش از شکایت، سارقان را دستگیر کرد

سردار علی ولی‌پور گودرزی، رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری دو سارق حرفه‌ای در محدوده غرب پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار علی ولی‌پور گودرزی، رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ در توضیح این خبر گفت: «کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، شب گذشته حین گشت‌زنی در محدوده غرب پایتخت به یک دستگاه خودروی پراید سفید رنگ با دو سرنشین مظنون شدند.»

سردار گودرزی ادامه داد: «پس از توقف خودرو در یک عملیات ضربتی، بازرسی از سرنشینان و خودرو انجام شد که منجر به کشف و ضبط اموال با‌ارزشی شامل وجه نقد، طلاجات و ساعت‌های لوکس به ارزش تقریبی ۵ میلیارد تومان گردید. این افراد در همان لحظات اولیه به سرقت اعتراف کردند.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: «با کشف سرنخی از مالباخته در اموال مسروقه، بلافاصله با وی تماس گرفته شد. مالباخته با حضور در پایگاه پنجم اعلام کرد به دلیل عدم حضور در منزل، از وقوع سرقت اطلاعی نداشته و با مشاهده اموال، سرقت را تأیید نمود.»

سردار علی ولی‌پور گودرزی خاطرنشان کرد: «خط قرمز پلیس، امنیت و آرامش شهروندان در تمامی شرایط است. با توجه به هشدارهای قبلی، برخورد قاطع در دستور کار پلیس قرار دارد و هیچ‌گونه مماشاتی با سارقان نداریم.»

این مقام ارشد انتظامی پایتخت در پایان گفت: «با هماهنگی مقام قضایی، تمامی اموال کشف‌شده تحویل مالباخته گردید. متهمان نیز برای تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی قرار گرفتند.»

