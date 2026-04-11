به گزارش ایلنا، دانشگاه الزهرا (س) اعلام کرد: به اطلاع پذیرفته‌شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان)، مقطع کارشناسی ارشد می‌رساند: با توجه به شرایط فعلی و تعطیلی چند روز اخیر ناشی از آلودگی هوا، مهلت ثبت‌نام حضوری دانشجویان، به‌منظور تسهیل امور و جلوگیری از ایجاد مشکل در روند ثبت‌نام دانشجویان، تمدید می‌شود.

تاریخ جدید ثبت‌نام حضوری متعاقباً از طریق سایت استعداد درخشان دانشگاه اعلام خواهد شد.

