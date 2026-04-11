شرایط پذیرش دکتری ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد ویژه استعدادهای درخشان
شرایط پذیرش دکتری ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی ویژه استعدادهای درخشان اعلام شد.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام دانشگاه آزاد، شرایط کامل پذیرش دانشآموختگان ممتاز یا استعدادهای درخشان بهصورت بدون آزمون در دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل است.
متقاضیان پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی در صورتی که شرایط زیر را دارا باشند، میتوانند در این دوره ثبتنام کنند:
۱. شرط معدل
تمامی داوطلبان شامل استعدادهای برتر و دانشآموختگان ممتاز باید حداقل معدل ۱۷/۵ در مقطع کارشناسی ارشد داشته باشند. گزینش داوطلبان بر اساس امتیاز حاصل از معدل تراز شده و در ظرفیت ۲۰ درصدی هر رشته/محل انجام میشود.
سپس داوطلبان برای مصاحبه دکتری به گروههای تخصصی مربوط معرفی خواهند شد. امتیاز نهایی داوطلبان بر اساس شاخصهای پژوهشی–آموزشی و نتایج مصاحبه محاسبه میشود و برای گزینش نهایی ملاک قرار خواهد گرفت.
۲. نمره پایاننامه
حداقل نمره پایاننامه داوطلبان ممتاز متقاضی در هر گروه آزمایشی باید ۱۷ باشد.
در خصوص دانشآموختگانی که ارزیابی پایاننامه آنها بهصورت توصیفی بوده، تنها کسانی که پایاننامه آنها با درجه «خوب» به بالا ارزیابی شده، مجاز به ثبتنام در دوره ویژه استعدادهای درخشان خواهند بود.
۳. متجانس بودن رشته دانشآموختگی
داوطلبان باید رشتهای متجانس با رشته فارغالتحصیلی خود در مقطع کارشناسی ارشد را انتخاب کنند و در زمان ثبتنام از مقطع کارشناسی ارشد فارغالتحصیل شده باشند.
۴. دانشآموخته از مقطع کارشناسی ارشد
متقاضیان باید در زمان ثبتنام فارغالتحصیل از مقطع کارشناسی ارشد باشند.
۵. داشتن مدارک در زمان مصاحبه
داوطلبان دوره بدون آزمون در صورت دعوت به مصاحبه باید نسخهای از مقالات و تولیدات علمی چاپشده خود در مجلات ISI یا مجلات علمی پژوهشی فارسیزبان و غیر فارسیزبان داخلی یا خارجی یا ISC را به فرمت اعلامشده در زمان مصاحبه به گروه تخصصی مربوطه ارائه دهند.
۶. مدت زمان سپریشده از دانشآموختگی
فارغالتحصیلان ممتاز و استعدادهای درخشان باید حداکثر تا ۵ سال پس از فراغت از تحصیل (دانشآموختگی از سال ۱۴۰۰ به بعد) از مقطع کارشناسی ارشد، مجاز به استفاده از تسهیلات این آییننامه برای پذیرش در مقطع دکتری تخصصی باشند.
۷. دانشآموخته از دانشگاه معتبر
داوطلبان باید از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید شورای گسترش وزارتین فارغالتحصیل شده باشند.