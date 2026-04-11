ابلاغ بسته مواد درسی شاخههای فنیوحرفهای و کار دانش
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: بسته جامع مواد درسی و ساعات هفتگی تدریس در تمامی شاخههای فنی و حرفهای و کار دانش منتشر و ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا از سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش، بسته جامع مواد درسی و ساعات هفتگی تدریس در تمامی رشتههای این دو شاخه را منتشر و ابلاغ کرد، این جداول که با توجه ویژه به تمامی عوامل موثر تدوین شدهاند، نقشه راهی برای دانشآموزانی است که قصد ورود به پایه دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را دارند و همچنین راهنمای عملی برای مدیران و هنرآموزان هنرستان های فنیوحرفهای و کاردانش خواهد بود.
هدف از این ابلاغ، اطمینان از هماهنگی برنامههای آموزشی با نیازهای روز بازار کار و همچنین فراهم آوردن بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای دانشآموزان در حوزههای مهارتی است. مجموعه جداول ابلاغی شامل جزئیات کامل دروس نظری، کارگاهی و پایه فنی و غیر فنی، همراه با تخصیص ساعات هفتگی به هر واحد درسی است که به منظور ارتقاء کیفیت آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، طراحی شده است.
این اقدام، گامی مؤثر در جهت بازطراحی رشتههای هنرستانی با توجه به تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه با عنایت به نیاز بازار کار، آیندهپژوهی، آمایش سرزمینی و انطباق آن با استانداردهای ملی و بینالمللی محسوب میشود و انتظار میرود با اجرای دقیق آن، شاهد افزایش توانمندی و شایستگیهای حرفهای فارغالتحصیلان این شاخهها در ورود به عرصههای شغلی باشیم.