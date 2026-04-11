سومین مرکز تعویض پلاک «سیار» پلیس فعال شد

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار «محمدقاسم ناظر» مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا از تداوم خدمات دهی به مردم با راه اندازی سومین مرکز تعویض پلاک «سیار» موسسه راهگشای بنیاد تعاون فراجا خبر داد.

وی افزود: مرکز تعویض پلاک «سیار» پلیس با هدف ارائه خدمات تعویض پلاک به مردم از درب منازل،کاهش زمان خدمات دهی و تسهیل و تسریع این فرایند بهره برداری و فعال شد و در ایام جنگ رمضان نیز به منظور تداوم خدمات دهی به مردم در حوزه شماره گذاری و تعویض پلاک، تمرکز ویژه ای بر فعالیت مرکز تعویض پلاک «سیار» پلیس(ناوگان خودرویی) صورت گرفت.

مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا یادآور شد : در این ایام، برای چند استان از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان, کرمانشاه و خوزستان، واحدهای سیار تعویض پلاک فعال شد تا شهروندان عزیز در این استان‌ها بتوانند بدون هیچگونه اختلال و توقف، خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند. این اقدام بخشی از برنامه عملیاتی پلیس برای تضمین استمرار ارائه خدمات تخصصی در تمامی مراکز تعویض پلاک کشور است.

وی ادامه داد: هم اکنون سومین مرکز تعویض پلاک «سیار» پلیس به همت همکارانم در موسسه راهگشای بنیاد تعاون فراجا مورد بهره برداری و به منظور تداوم خدمات دهی در حوزه شماره گذاری به کلانشهرها اعزام شد.

سردار ناظر بیان کرد: قطعا با افزوده شدن این مرکز تعویض پلاک «سیار» ، ظرفیت شماره گذاری خودروها و خدمات دهی افزایش و ارتقا می یابد.

این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر استمرار خدمات‌رسانی پلیس در مراکز تعویض پلاک موسسه راهگشای بنیاد تعاون فراجا در ایام جنگ اشاره کرد : در طول این ایام، مراکز شماره‌گذاری و ارائه خدمات تعویض پلاک فعال بوده است؛از ابتدای جنگ رمضان(از ۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴ تاکنون) به ۱۷۳هزار خودرو و ۱۶هزار موتورسیکلت خدمات توسط این مراکز تعویض پلاک موسسه راهگشای بنیاد تعاون فراجا ارائه شده است.

گفتنی است؛ تمامی مراحل کارشناسی و کنترل فنی خودرو، بررسی اسناد مالکین و ثبت نهایی در سامانه شماره گذاری پلیس به صورت کامل انجام می شود.

مرکز تعویض پلاک «سیار» پلیس به همت موسسه راهگشای بنیاد تعاون فراجا طی ماه های اخیر خدمات دهی به مراجعه کنندگان در حوزه شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو را آغاز کرده است.