پیشبینی وضعیت آب و هوای تهران تا چهارشنبه
ادارهکل هواشناسی استان تهران نسبت به بارش باران گاهی رگبار و رعدوبرق همچنین وزش باد نسبتا شدید تا شدید هشدار داد.
به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: وزش باد نسبتا شدید تا شدید در نیمه شمالی استان و در نیمهجنوبی و مرکزی و در بعضی ساعتها وزش باد شدید تا گاهی خیلی شدید و احتمال گردوخاک پیشبینی میشود.
بنابر اعلام ادارهکل هواشناسی استان تهران، حاکمیت این شرایط جوی طی یکشنبه تا چهارشنبه (۲۳ تا ۲۶ فروردین) در تمام سطح استان دور از انتظار نیست.
ادارهکل هواشناسی استان تهران همچنین از فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی خبر داد. بر این اساس در بعضی ساعات بارش باران و مه رقیق، گاهی رگبار و رعدوبرق، در ارتفاعات در برخی ساعات بارش باران و برف و رخداد مه، در ارتفاعات بالادست و قلهها نیز مهآلودگی و بارش برف و کولاک برف و احتمال تگرگ در بعضی ساعات پیشبینی میشود.
حاکمیت این شرایط جوی طی یکشنبه (۲۳ فروردین) در نیمه شمالی و غربی بهویژه دامنه و ارتفاعات شمال غرب و شمال استان تهران، دوشنبه و سهشنبه (۲۴ و ۲۵ فروردین) در تمام مناطق استان بهویژه شمال غرب و شمال استان دور از انتظار نیست.