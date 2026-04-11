مهلت ثبتنام طرح ترافیک خبرنگاری تا ۳۰ فروردین
معاون بهرهبرداری از سیستمهای حملونقل و محدودههای ترافیکی سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: ثبتنام طرح ترافیک خبرنگاری در سامانه «شهرزاد» تا ۳۰ فروردین ادامه دارد و پس از پایان مهلت ثبتنام، در کمیته مربوطه درباره تعداد سهمیه هر رسانه تصمیمگیری میشود.
به گزارش ایلنا، آرش رسا ایزدی، معاون بهرهبرداری از سیستمهای حملونقل و محدودههای ترافیکی سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره ثبتنام طرح ترافیک خبرنگاری اظهار کرد: ثبتنام طرح ترافیک خبرنگاری در سامانه «شهرزاد» انجام میشود و مهلت ثبتنام نیز تا ۳۰ فروردین ماه تعیین شده است.
وی افزود: این سامانه بهطور کلی مشکلی برای ثبتنام نداشته است، هرچند ممکن است در برخی ساعات هفته با قطعی مواجه شود، اما بهصورت کلی سامانه فعال بوده و دسترسی به آن از طریق اینترنت ملی امکانپذیر است.
به گزارش شهر، ایزدی ادامه داد: پس از پایان مهلت ثبتنام در تاریخ ۳۰ فروردین، کمیته طرح ترافیک خبرنگاری برگزار میشود. در این کمیته تصمیمگیری خواهد شد که به هر خبرگزاری یا رسانه چه تعداد سهمیه طرح ترافیک اختصاص داده شود.
معاون بهرهبرداری از سیستمهای حملونقل و محدودههای ترافیکی سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: لزوماً همه افرادی که ثبتنام کرده و تأییدیه ثبتنام دریافت میکنند، طرح ترافیک دریافت نخواهند کرد. پس از برگزاری کمیته و مشخص شدن سهمیه هر رسانه، با نظر سردبیر یا بالاترین مقام آن رسانه، سهمیهها میان افراد توزیع داده میشود.
وی گفت: ممکن است در یک رسانه ۲۰ نفر ثبتنام کرده باشند اما سهمیه ۱۰ نفره به آن رسانه اختصاص یابد و در این صورت سردبیر یا مسئول آن رسانه تصمیم میگیرد که این سهمیه محدود به چه افرادی تعلق بگیرد.
ایزدی درباره هزینه طرح ترافیک خبرنگاری نیز بیان کرد: تخفیف طرح ترافیک خبرنگاری ۹۰ درصد است، اما میزان ۱۰ درصد هزینهای که باید پرداخت شود به پارامترهای مختلفی بستگی دارد؛ از جمله ساعت تردد در روز، وضعیت معاینه فنی خودرو و شاخصهای دیگر، بنابراین عدد ثابتی برای آن وجود ندارد.
وی در پایان تصریح کرد: خودروی مورد استفاده برای طرح ترافیک خبرنگاری باید به نام خبرنگار یا همسر وی باشد.