۴ هزار و ۷۱۴ واحد نیازمند تعمیرات متوسط هستند

به گزارش ایلنا، علی نصیری با ارائه آماری دقیق از میزان خسارات، بر حمایت همه‌جانبه شهرداری از شهروندان آسیب‌دیده تأکید کرد و درباره دسته‌بندی واحدهای آسیب‌دیده و آمار خسارات توضیحاتی ارائه داد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اینکه مجموع واحدهای آسیب‌دیده در نظام بازسازی ۳۷ هزار و ۶۸۷ واحد است، گفت: این واحدها در چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند. در گروه الف، ۳۱ هزار و ۴۴ واحد دارای آسیب‌های جزئی نظیر شکستگی شیشه و پنجره هستند که تا کنون ۵۰ درصد شیشه‌های این واحدها نصب شده و مابقی در دست اقدام است.

وی افزود: در گروه ب، ۴ هزار و ۷۱۴ واحد شناسایی شده‌اند که نیازمند پایدارسازی و تعمیرات متوسط هستند. همچنین در گروه‌های ج و د، در مجموع هزار و ۹۳۰ واحد مسکونی در قالب ۲۳۴ ساختمان قرار دارند که نیازمند مقاوم‌سازی، تخریب یا نوسازی کامل هستند.

نصیری درباره زمان‌بندی پروژه‌ها گفت: پیش‌بینی می‌شود پروژه‌های مقاوم‌سازی یک سال و عملیات تخریب و نوسازی دو سال به طول بینجامد. با این حال، بسته به میزان آسیب، برخی واحدها ظرف ۳ الی ۴ ماه از زمان شروع کار، بازسازی و تحویل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: امروز بخشنامه‌ای با امضای شهردار تهران ابلاغ شد که رویه کار در آن به‌طور کامل تبیین شده و عملیات بازسازی کلید خواهد خورد.

رئیس سازمان پشگیری و مدیریت بحران با بیان اینکه واحدهای گروه ب به دو دسته ب۱ و ب۲ تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: در گروه ب۱ که سازه سالم بوده اما آسیب‌هایی نظیر ریزش سقف کاذب رخ داده است، اگر هزینه تعمیرات زیر ۵۰۰ میلیون تومان باشد، قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و چک دو هفته‌ای بانک شهر به مالکان پرداخت می‌شود تا خودشان اقدام به تعمیر کنند.

نصیری اضافه کرد: در گروه ب۲، چنانچه هزینه بازسازی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد، شهرداری تهران پیمانکار اعزام می‌کند. تسویه‌حساب با پیمانکاران در این بخش به‌صورت غیرنقدی انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت بازسازی گروه‌های ج و د مستقیماً بر عهده شهرداری است، گفت: سازمان نوسازی شهر تهران مسئولیت مقاوم‌سازی واحدهای گروه ج را بر عهده دارد. برای گروه د که نیازمند نوسازی کامل هستند، مطابق مصوبه کمیسیون ماده ۵ که در زمان جنگ ۱۲ روزه به تصویب رسید، ۵۰ درصد تراکم تشویقی به پیمانکاران تعلق می‌گیرد.

نصیری یادآور شد: سازندگان می‌توانند هزینه کار خود را از محل این تراکم تشویقی یا تهاتر بدهی‌های خود به شهرداری دریافت کنند. در این بخش، مالکان نیز می‌توانند پیمانکار مورد تأیید خود را معرفی کنند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در خصوص اسکان شهروندان گفت: ساکنان گروه‌های ب، ج و د در هتل‌ها اسکان اضطراری داده شده‌اند. افراد گروه ب تا پایان تعمیرات در هتل یا مجتمع‌های اقامتی می‌مانند. برای گروه‌های ج و د نیز یا خانه اجاره می‌شود و یا تسهیلاتی شامل ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن و ۴۰ میلیون تومان اجاره‌بها (بر اساس کارشناسی) جهت معرفی به بانک شهر در نظر گرفته شده است.

نصیری در ادامه به موضوع خسارات وارده به اموال شهروندان پرداخت و افزود: مردم باید فرم‌های مربوط به خسارت اثاثیه و خودرو را در ستادهای مدیریت بحران مناطق پر کنند. این فرم‌ها پس از تأیید پلیس به بیمه ایران ارجاع می‌شود. دولت مسئول تأمین اعتبار است و تا کنون دوسوم هزینه‌ها پرداخت شده است.

وی با اشاره به تأخیر در پرداخت‌های دولتی، از هدیه ویژه شهردار تهران خبر داد و گفت: برای جبران سریع‌تر بخشی از خسارات، بن‌کارت رفاه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان بر اساس کارشناسی منطقه جهت خرید لوازم خانگی به آسیب‌دیدگان اهدا می‌شود. مالکان باید در بانک رفاه حساب باز کرده و ظرف یک ماه پس از اولین تراکنش، از این اعتبار استفاده کنند.

به گزارش شهر، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین اضافه کرد: تا سقف ۳۰ میلیون تومان نیز بن‌کارت شهروند برای تأمین ارزاق تعلق می‌گیرد که مبلغ آن برای گروه ب ۱۰ میلیون، گروه ج ۲۰ میلیون و گروه د ۳۰ میلیون تومان است.

نصیری در پایان با تأکید بر اینکه تمام هزینه‌های جابه‌جایی و نقل‌وانتقال املاک بر عهده شهرداری است، از شهروندان خواست تا هیچ مبلغی بابت اسکان و بازسازی پرداخت نکنند.

