آزمون الکتریکی تولیمو ۱۴۰۵ برگزار میشود؟
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد ثبتنام و برگزاری آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (TOLIMO) منوط به فراهم شدن شرایط عادی در کشور خواهد بود.
به گزارش ایلنا، پیرو انتشار اطلاعیه در تارنمای سازمان سنجش درخصوص اعلام زمان ثبتنام و برگزاری آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (TOLIMO) در دورههای ۲۴۵ تا ۲۵۸ سال ۱۴۰۵، به اطلاع متقاضیان میرساند، ثبتنام و برگزاری آزمونهای فوق منوط به فراهم شدن شرایط عادی در کشور خواهد بود.
لذا زمان ثبتنام و برگزاری آزمون متعاقباً از طریق تارنمای این سازمان اطلاعرسانی خواهد شد.
آزمون زبان تولیمو توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا میشود و در واقع آزمونی استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی است. این آزمون برای داوطلبان دکترای داخل کشور (دانشگاههای آزاد و سراسری) معتبر است.
بخشهای آزمون TOLIMO الکترونیکی همانند آزمون کاغذی است و تفاوتی از نظر بخشهای آزمون و تعداد سوال ندارد. تفاوت آزمون اینترنتی با کاغذی در این است که مهارت نوشتاری (Writing) در آزمون کاغذی بر روی برکه و با دستخط داوطلب انجام میشود ولی در آزمون الکترونیکی داوطلب باید متن Writing را در نرمافزار و توسط صفحه کلید تایپ کند.
تفاوت دیگر در مهارت شنیداری (Listening) است که در آزمون کاغذی Lecture توسط بلندگو و بهصورت عمومی برای داوطلبان پخش میشود ولی در آزمون الکترونیکی هر داوطلب از طریق هدفونی که در اختیارش قرار گرفته است، صوتها را خواهد شنید.