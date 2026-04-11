لذا زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون متعاقباً از طریق تارنمای این سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آزمون زبان تولیمو توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا می‌شود و در واقع آزمونی استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی است. این آزمون برای داوطلبان دکترای داخل کشور (دانشگاه‌های آزاد و سراسری) معتبر است.

بخش‌های آزمون TOLIMO الکترونیکی همانند آزمون کاغذی است و تفاوتی از نظر بخش‌های آزمون و تعداد سوال ندارد. تفاوت آزمون اینترنتی با کاغذی در این است که مهارت نوشتاری (Writing) در آزمون کاغذی بر روی برکه و با دستخط داوطلب انجام می‌شود ولی در آزمون الکترونیکی داوطلب باید متن Writing را در نرم‌افزار و توسط صفحه کلید تایپ کند.

تفاوت دیگر در مهارت شنیداری (Listening) است که در آزمون کاغذی Lecture توسط بلندگو و به‌صورت عمومی برای داوطلبان پخش می‌شود ولی در آزمون الکترونیکی هر داوطلب از طریق هدفونی که در اختیارش قرار گرفته است، صوت‌ها را خواهد شنید.