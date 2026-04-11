ترافیک سنگین در جاده چالوس و فیروزکوه
جانشین پلیس راه فراجا از ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور و برخی ورودیهای تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، حدفاصل میانک تا مجلار به صورت مقطعی ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سهراهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب محدوده بایجان نیز ترافیک سنگین جریان دارد.
وی افزود: محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال بهویژه در محدودههای دماوند و پل سفید با ترافیک سنگین مواجه است. علاوه بر این، در آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و نیز در بزرگراههای پاکدشت–تهران محدوده شهرک صنعتی خاوران و ورامین–تهران محدوده قلعهنو، ترافیک سنگین گزارش شده است.
سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت روان تردد در برخی محورهای دیگر گفت: تردد در محور قدیم تهران–بومهن، آزادراههای تهران–پردیس، تهران–شمال و قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال و محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب نیز ترافیک روان گزارش شده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
وی در ادامه از انسداد برخی محورهای شریانی خبر داد و تصریح کرد: محور قدیم بستانآباد–میانه (حدفاصل قرهچمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قرهچمن–هشترود–میانه انجام میشود. همچنین آزادراه تبریز–زنجان در محدوده عزیزکندی تا قویونقشلاق در هر دو مسیر مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین تعیینشده صورت میگیرد.
جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از داخل شهر و کمربندی غربی انجام میشود. همچنین کمربندی یاسوج–اصفهان نیز مسدود است.
وی درباره محورهای غیرشریانی گفت: محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت و گنبدکاووس–سهراهی کلاله تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.
سرهنگ محبی در پایان با اشاره به انسدادهای فصلی افزود: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا و وازک–بلده نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود بوده و رانندگان پیش از سفر، از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کنند.