ثبت ۱۸۵۸ مزاحمت تلفنی با اورژانس تهران در هفته اخیر

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی در این باره گفت: در هفته گذشته از ۱۵ تا ۲۱ فروردین، در مجموع ۴۴ هزارو۷۳۲ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که ۱۸۵۸ مورد از آنها مزاحم بودند.

وی افزود: در این مدت ۱۵ هزار و ۹۱۳ ماموریت به ثبت رسید که ۴۰۰۰ نفر به مرکز درمانی منتقل شدند و ۶۵۰۶ نفر در محل خدمات درمانی دریافت کردند.

رئیس اورژانس استان تهران ادامه داد: از مجموع ماموریت ها ۲۰.۵ درصد مربوط به حوادث ترافیکی و ۷۹.۵ درصد مربوط به حوادث غیرترافیکی بود.

