ثبت ۱۸۵۸ مزاحمت تلفنی با اورژانس تهران در هفته اخیر

رئیس اورژانس استان تهران از برقراری ۴۴ هزار تماس با مرکز ۱۱۵ پایتخت در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی در این باره گفت: در هفته گذشته  از ۱۵ تا ۲۱ فروردین، در مجموع ۴۴ هزارو۷۳۲ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که ۱۸۵۸ مورد از آنها مزاحم بودند.

وی افزود: در این مدت ۱۵ هزار و ۹۱۳ ماموریت به ثبت رسید که ۴۰۰۰ نفر به مرکز درمانی منتقل شدند و ۶۵۰۶ نفر در محل خدمات درمانی دریافت کردند.

رئیس اورژانس استان تهران ادامه داد: از مجموع ماموریت ها ۲۰.۵ درصد مربوط به حوادث ترافیکی و ۷۹.۵ درصد مربوط به حوادث غیرترافیکی بود.

