واریز مبالغ اضافی خرید شیرخشک به حساب مصرفکنندگان
سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو از عودت مبالغ اضافی پرداختی بابت شیرخشک کودکان، به حساب مصرف کنندگان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعید مهرزادی، با اشاره به گزارشهای واصله از هموطنان درباره وضعیت شیرخشک نوزاد، اظهارداشت: افزایش قیمت مشاهده شده برای این محصول توسط برخی داروخانهها، مربوط به بازه زمانی اعلام شرایط اضطرار سطح الف در سامانه استعلام شناسه رهگیری فرآوردههای سلامتمحور بود. در آن بازه، به دلیل اختلال فنی در وبسرویس استعلام، فرآیند ثبت و پایش توزیع اقلام سهمیهای از جمله شیرخشک با چالش موقت مواجه شد.
وی افزود: مطابق دستورالعمل شرایط اضطرار، به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در تأمین نیاز شهروندان، تحویل شیرخشک به صورت آزاد انجام شد و مراکز عرضه موظف بودند مستندات تحویل کالا را نگهداری کنند. در این شرایط، مابهالتفاوت قیمت به صورت موقت از مصرفکننده دریافت و پس از پایان دوره اضطرار و ثبت اطلاعات در سامانه، هزینه اضافی به شهروندان عودت داده میشود. خوشبختانه با رفع کامل اختلالات فنی و پایداری زیرساختها، شرایط اضطرار به پایان رسیده و تمامی خدمات الکترونیک استعلام و ثبت فرآوردههای سلامتمحور از سر گرفته شده است.
سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو درباره موضوع افزایش قیمت مطرحشده درباره شیرخشک توضیح داد: آنچه در بازه شرایط اضطرار بهعنوان افزایش قیمت توسط برخی داروخانهها مشاهده شد، در واقع دریافت مابهالتفاوت موقت بر اساس مکانیزم تعریفشده در دستورالعمل شرایط اضطرار بود و نه گرانفروشی. با پایان یافتن دوره اضطرار و الزام همه مراکز عرضه به ثبت نهایی اطلاعات اقلام توزیعشده در آن بازه، فرآیند تسویه حساب و عودت مبالغ اضافی به مصرفکنندگان در حال انجام است و این موضوع بهطور کامل ساماندهی خواهد شد.
مهرزادی درباره زمانبندی جبران کامل این موارد افزود: با توجه به پایان شرایط اضطرار و بازگشت به روال عادی سامانهها، انتظار میرود در بازه بسیار کوتاهمدت، همه ناهماهنگیهای ایجادشده در سطح توزیع برطرف شود. اطلاعات شیرخشک که در دوره اضطرار به صورت آزاد تحویل شده، میبایست در اسرع وقت در سامانه ثبت نهایی شود و پس از آن، پایش قیمت و توزیع به روال کاملاً مثبت بازخواهد گشت.
وی درباره وضعیت تولید شیرخشک نوزاد نیز تصریح کرد: بازدیدهایی میدانی از خطوط تولید شیرخشک در کارخانجات مستقر در شهرهای مختلف انجام شده و خروجی این پایشها نشان میدهد تولید شیرخشکهای رگولار، متابولیک و رژیمی با ظرفیت مطلوب در جریان است و هیچگونه کمبودی در سطح تولید وجود ندارد. بخش اعظم شیرخشکهای رگولار موجود در بازار از نظر ترکیبات تغذیهای همارز هستند و در صورت عدم موجودی یک برند خاص، جایگزینهای همرده کاملاً پاسخگوی نیاز کودکان خواهند بود.
سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو تأکید کرد: صنعت فرآوردههای سلامت کشور سربلند از آزمون سخت تابآوری بیرون آمده و با وجود تمامی چالشها، هیچگونه کمبودی در اقلام حیاتی دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزاد وجود ندارد و با توجه به پایش مستمر وضعیت، گزارشها و آمارها بهصورت مداوم بهروزرسانی میشود. از هموطنان محترم درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه افزایش قیمت غیرمجاز شیرخشک یا عدم دسترسی به اقلام ضروری، موضوع را از طریق سامانههای رسمی این سازمان اطلاع دهند تا پیگیری فوری صورت پذیرد.