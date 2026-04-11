تشدید نظارت‌های بهداشتی نوروز ۱۴۰۵

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از اعلام آمار تجمیعی فعالیت‌های نظارتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: در این مدت ۷۶۹ هزار و ۳۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۲۱۷ هزار و ۵۸۷ مورد بازرسی از اماکن عمومی توسط بازرسان سلامت محیط انجام شده است.

او افزود: در همین بازه بیش از ۹۱۳ هزار مورد سنجش پرتابل از سطح و مواد غذایی و ۶۵۳ هزار کلرسنجی آب آشامیدنی انجام شده که نشان‌دهنده گستردگی عملیات نظارتی نوروز امسال است.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، ۷۴۹ هزار و ۳۷۱ کیلوگرم یا لیتر مواد غذایی غیرقابل مصرف انسانی کشف و از چرخه مصرف خارج شد. در کنار آن، ۴۸ هزار و ۷۵۰ نمونه آب آشامیدنی و ۸ هزار و ۲۴۱ نمونه مواد غذایی برای انجام آزمایش‌های تکمیلی برداشت شده است.

فرهادی درباره کنترل بیماری‌ها گفت: در این دوره ۱۵۷ طغیان بیماری‌های منتقله از آب و غذا شناسایی و بررسی شد که این اقدامات در پیشگیری از گسترش بیماری‌ها بسیار مؤثر بوده است.

وی همچنین افزود: ۷۰۳ اقدام ویژه در حوادث شیمیایی انجام شده و هیچ موردی از عملیات ویژه در حوادث پرتویی گزارش نشده است.

به گفته رئیس مرکز سلامت محیط و کار، نتیجه این نظارت‌ها منجر به معرفی ۹ هزار و ۲۹۵ مرکز متخلف به مراجع قضایی و پلمب یا تعطیلی ۱٬۴۵۵ واحد شده است. علاوه بر این، ۶۸ هزار و ۱۳۰ بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانجات نیز انجام گرفته است.

فرهادی تاکید کرد: استمرار نظارت‌های بهداشتی به‌ویژه در ایام پرتردد و سفر‌های نوروزی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خطرات بهداشتی و ارتقای سلامت جامعه دارد.

