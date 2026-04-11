ورود سامانه بارشی به کشور از ظهر امروز

ورود سامانه بارشی به کشور از ظهر امروز
سازمان هواشناسی اعلام کرد: با ورود سامانه جدید بارشی به کشور از ظهر امروز (شنبه) ساکنان هفت استان واقع در مناطق غربی و شمال غربی کشور شاهد بارش باران و برف خواهند بود.

به گزارش ایلنا، از ظهر امروز (شنبه) با ورود سامانه بارشی به کشور در برخی نقاط استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، اردبیل، زنجان و خوزستان، بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک، در نقاط سردسیر و مرتفع بارش برف و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش بینی می‌شود.

این شرایط فردا (یکشنبه) علاوه بر مناطق ذکر شده در استان‌های لرستان، ایلام، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، غرب هرمزگان، شمال غرب کرمان، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز تداوم خواهد داشت.

