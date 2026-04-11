بسم الله الرحمن الرحیم

توصیه‌هایی برادرانه برای تیم مذاکره‌کننده کشورمان با آمریکا:

١. نمایندگان حقیقی ملت رشید ایران باید ایران اسلامی را به عنوان قدرت بزرگ بین‌المللی در اِعداد ابرقدرتها، بلکه فراتر از آنها باور داشته باشند و با نگاهی تمدنی مذاکرات حساس کنونی را آغاز کنند.

٢. باور قلبی به نیاز آمریکا برای مذاکره و استیصال شیطان بزرگ در صحنه نبرد ما را از موضع برتر برخودار خواهد نمود. تجربه تلخ دیکته خواندن آمریکایی‌ها برای نمایندگان ایران و با کمی تغییر نوشتن نمایندگان ما در برجام مایه عبرت و درس‌آموزی است که به هیچ‌وجه نباید تکرار شود.

٣. تیم آمریکایی صهیونیستی متهم و جنایتکار است، باید پاسخگوی جنایت‌های خود باشد، نه اینکه ناتوانی خود در برابر ملت ایران و رزمندگان اسلام در میدان نبرد را پای میز مذاکره جبران کند.

۴. تجربه مذاکرات الجزایر و عهدشکنی‌های مکرر آمریکا در طول سال‌های گذشته، حکایت از ضرورت مذکره‌ای عینی، دقیق و برخوردار از تضامین محکم بین‌المللی دارد، نه تعهد شیطان عهدشکن که از هیچ پایه محکمی برخوردار نیست.

۵. شروط ده‌گانه ایران کف خواسته‌های ملت پیروز ایران و ایستادگی بر آنها و استیفای حقوق ایران اسلامی وظیفه ذاتی تیم مذاکره کننده است که در پرتو تبعیت دقیق از فرامین امام خامنه‌ای مهیا خواهد شد.

۶. انعکاس دائمی فضای مذاکرات و شفاف‌سازی آن امری واجب و ضروری است تا مردم در خیابان‌ها و رزمندگان اسلام در سنگر مجاهدت با اطمینان قلبی حامی تیم مذاکره کننده باشند.

٧. مذاکره در سایه میدان نبرد و عرصه حضور ملت، موفقیت‌آمیز خواهد بود. لذا تفهیم مطالبه به حق مردم و آمادگی رزمندگان اسلام برای ادامه نبرد امری است که طرف جنایتکار آمریکایی باید دائما در جریان آن قرار گیرد تا زیاده‌خواهی نکند.

٨. مذاکرات خواست آمریکا و از سر استیصال اوست و باید در حین مذاکره، جبهه آمریکایی صهیونیستی پاسخگوی جنایات خود باشد. لذا می‌بایست مسیری برای پیگیری جنایات ترامپ و نتانیاهو در چارچوب قواعد و مقررات بین‌المللی از درون مذاکرات گشوده شود.

٩. شروط ده‌گانه ایران گویاست و توجه به آن الزام‌آور؛ اما شرطی مانند غنی‌سازی و سطح آن باید در چارچوب جهانی عاری از سلاح اتمی و نفی بهره‌مندی غیرصلح‌آمیز هسته‌ای بویژه برای آمریکا که تنها کشور مسبب کشتار جمعی در هیروشیما و ناکازاکی و ناقض قوانین صریح بین‌المللی در بمباران نطنز و فوردو است مورد تاکید قرار گرفته و در بعد صلح‌آمیز نیز سطح غنی‌سازی برابر نیاز، مدنظر قرار گیرد. مثلا در پیشران‌های هسته‌ای زیردریایی، ما نیازمند غنی‌سازی تا سقف ۶٠ درصد هستیم. لذا اصل صلح‌آمیز بودن مورد تاکید بوده و مشخص کردن نصابی کلی برای سطح غنی‌سازی اشتباهی مبنایی است که ایران را از مواهب دانش بومی خود محروم خواهد کرد.

١٠. در جنگ منطقه‌ای با محوریت ایران و مجاهدت برداران عزیز محور مقاومت، پیروز شدیم. لذا در مذاکرات می‌بایست سایه تهدید و جنگ از محور مقاومت و ایران عزیز برداشته شده و صلحی پایدار بر اساس اراده ملت‌ها و کشورهای منطقه شکل گیرد.

۱۱- تضرع در پیشگاه الهی و اتکا به او کلید پیروزی ایران اسلامی و شما نمایندگان ملت عزیزمان در مذاکرات خواهد بود. لذا زیاده‌خواهی‌های شیطان بزرگ می‌بایست به خاتمه مذاکرات و پایان جنگ و تهدید با پیروزی قطعی ایران عزیز در میدان نبرد منجر شود؛ که این خواست حقیقی ملت بزرگ ایران و همه آزادی‌خواهان جهان است، ان‌شاءالله.