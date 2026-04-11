اتخاذ تصمیم ویژه‌ برای ترخیص خودروهای توقیفی

پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وسایل نقلیه‌ای که توسط پلیس به دلایل مختلف توقیف شده‌اند، تصمیم ویژه‌ای اتخاذ کرد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: رانندگان محترمی که وسایل نقلیه‌شان به دلایل مختلف از جمله انواع تخلف و خلافی بالا توقیف شده است نیاز نیست به مراکز ستاد ترخیص پلیس مراجعه کنند، این افراد می‌توانند با حضور در مراکز پلیس به اضافه ۱۰ با در دست داشتن اصل مدارک شناسایی و مالکیت خودرو نسبت به ترخیص خودرو و امور اداری مرتبط با این موضوع اقدام کنند.

سرهنگ کشیر در پایان افزود: در صورت مهیا نبودن شرایط ترخیص برای وسایل نقلیه ی مراجعه کنندگان به پلیس به اضافه ۱۰ ، به دلیل انواع شکایت و...، پلیس راهور تهران بزرگ برای رانندگان پیامکی ارسال خواهد کرد که در آن مراحل ترخیص وسیله نقلیه و مراجعه به مراکز ستاد ترخیص اعلام می‌شود.

