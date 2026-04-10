روایت رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت از بازدیدهای میدانی پزشکیان در روزهای جنگ رمضان
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، روایتی از بازدیدهای میدانی رئیسجمهور در روزهای جنگ رمضان منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور در شبکه اجتماعی ایکس درباره بازدید میدانی پزشکیان از خدمات رسانی ها در جنگ رمضان نوشت:
«یک روز در ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت، در اوج ترور رهبر شهید و فرماندهان و حتی شک به سلامت رئیسجمهور، تنها با کلاه و کاپشن سیاه وارد شد و سلام کرد!
نرم کنار وزیر بهداشت نشست و کلاهش را برداشت. همه ایستادیم به احترامش و چون نشستیم اولین و دومین کلامش این بود! اول آمدم که خسته نباشید بگویم و دوم از شما بخواهم هرکار میکنید جوری باشد که مردم در دل این جنگ و جنایت، احساس کمبود دارو و پزشک و بیمارستان نکنند!
به من فقط بگویید چه کنم کمک شما که چنین نشود! یکی از معاونین گفت: شما فقط زنده بمان دکترجان! کنایه که مواظب خودت باش! باقی با تیم ملی سلامت. زنده باد صداقت»