روایت رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت از بازدیدهای میدانی پزشکیان در روزهای جنگ رمضان

«یک روز در ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت، در اوج ترور رهبر شهید و فرماندهان و حتی شک به سلامت ‎رئیس‌جمهور، تنها با کلاه و کاپشن سیاه وارد شد و سلام کرد!

نرم کنار وزیر بهداشت نشست و کلاهش را برداشت. همه ایستادیم به احترامش و چون نشستیم اولین و دومین کلامش این بود! اول آمدم که خسته نباشید بگویم و دوم از شما بخواهم هرکار می‌کنید جوری باشد که مردم در دل این جنگ و جنایت، احساس کمبود دارو و پزشک و بیمارستان نکنند!

به من فقط بگویید چه کنم کمک شما که چنین نشود! یکی از معاونین گفت: شما فقط زنده بمان دکترجان! کنایه که مواظب خودت باش! باقی با ‎تیم ملی سلامت. زنده باد صداقت»