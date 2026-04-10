ملت ایران پرچمدار ایستادگی در برابر ظلم و حامی حق و حقیقت است

صادق حسین زاده ملکی - معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش - در این مراسم با اشاره به جایگاه تاریخی ملت ایران، گفت: ملت ایران در طول قرون گذشته همواره در برابر طمع‌ورزی قدرت‌های بیگانه ایستادگی و با وجود سختی‌ها و تهدیدهای متعدد، هویت و استقلال خود را حفظ کرده است.

وی تأکید کرد که ایران در دوره‌های مختلف با انواع اشغال‌ها، فشارها و دخالت‌های قدرت‌های جهانی مواجه بوده اما ایستادگی مردم و رهبری حکیمانه آنان مانع از تحقق اهداف دشمنان شده است.

حسین زاده ملکی با مرور حوادث تاریخی از دوره قاجار تا دوران پهلوی، به خسارت‌هایی که بر کشور وارد شد، اشاره کرد و گفت: بیگانگان در مقاطع مختلف تلاش کردند بخشی از سرزمین و منابع ایران را به تصرف درآورند یا کشور را وارد دوره‌های طولانی ناامنی و وابستگی کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و جنایاتی که علیه کودکان در جهان رخ می‌دهد، اظهار کرد: مردم ایران افتخار می‌کنند که در برابر ظلم و بی‌عدالتی ایستاده‌اند و همواره مدافع حق و حقیقت بوده‌اند.

وی سپس به رویدادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: قدرت‌های خارجی در سال‌های ابتدایی انقلاب، طرح‌ها و فشارهای متعددی را برای ضربه‌زدن به ملت ایران پیگیری کردند اما هوشیاری مردم و رهبری امام خمینی (ره) موجب شد بسیاری از این توطئه‌ها ناکام بماند.

حسین زاده ملکی نمونه‌هایی از این اقدامات، از جمله حمایت بیگانگان از گروه‌های تجزیه‌طلب، عملیات طبس و حمایت از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی را یادآور شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش ایران در شکل‌گیری جریان مقاومت در منطقه گفت: تدبیر رهبری انقلاب و همراهی ملت ایران موجب شد بسیاری از طرح‌های قدرت‌های خارجی با شکست مواجه شود و امروز ایران به‌عنوان کشوری تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای شناخته می‌شود.

این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان دبستان شجره طیبه میناب پایان یافت.