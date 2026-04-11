در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
تهران در حال تجربه ششمین سال پیاپی کمبود بارش
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی گفت: کمبود بارش سال گذشته با بارش نرمال امسال جبران نمی شود، زیرا کمبود آن سال همچنان بر وضعیت کنونی تأثیرگذار است. علاوه بر این تهران در حال تجربه ششمین سال پیاپی کمبود بارش نسبت به نرمال است.
«احد وظیفه» رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی در خصوص میزان بارشها و وضعیت خشکسالی در استان تهران به خبرنگار ایلنا گفت: در حوضه آبریز شهر تهران (که فراتر از محدوده شهری است و شامل حوزههای بالادست میشود) تاکنون میانگین بارندگی حدود ۱۲۸ میلیمتر ثبت شده است. در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته (حدود ۱۱۰ میلیمتر)، افزایشی معادل ۱۸ میلیمتر مشاهده میشود. با این حال، میانگین بلندمدت بارش (بر اساس ۳۰ سال گذشته) در حوزه استان تهران تا این موقع از سال حدود ۱۹۵ میلیمتر است. بنابراین، کسری حدود ۶۵ میلیمتر نسبت به میانگین بلندمدت وجود دارد.
وی افزود: بنابراین شرایط تهران از نظر بارندگی نسبت به سال گذشته کمی بهتر است، اما همچنان با خشکسالی و کسری بارش قابل توجه و شدیدی روبرو است. سال گذشته، میانگین بارش استان تهران نصف متوسط بلندمدت بود و حدود ۵۰ درصد کمبود بارش داشت. در نتیجه، کمبود شدید سال گذشته به همراه کسری بارش نسبتاً قابل توجه امسال، بر یکدیگر انباشته شده و تأثیرگذار است.
رییس مرکز ملی اقلیم هواشناسی در ادامه تصریح کرد: اینگونه نیست که کمبود بارش سال گذشته با بارش نرمال امسال جبران شود، زیرا کمبود آن سال همچنان بر وضعیت کنونی تأثیرگذار است. علاوه بر این، تهران در حال تجربه ششمین سال پیاپی کمبود بارش نسبت به نرمال است و سال گذشته بدترین وضعیت را در این دوره داشت. بنابراین، وضعیت منابع آبی نامناسب است.
به گفته در ماههای پیش رو (اردیبهشت و خرداد) بارندگی قابل توجهی نخواهیم داشت. تا نیمه هفته جاری، وضعیت بارش تهران همچنان کمتر از معمول است، هرچند یکشنبه موج بارشی عبور میکند و هفته بعد نیز موج دوم وارد خواهد شد.
احد وظیفه توضیح داد: در مجموع، بارندگیهای دو هفته آینده کمتر از معمول خواهد بود، اما انتظار میرود اردیبهشت شرایط بهتری داشته باشد، هرچند بارش اردیبهشت به طور طبیعی نسبت به فروردین کمتر است و به تدریج به سمت پایان بهار کاهش مییابد. خرداد نیز قطعیتی ندارد. با این حال، حداقل دو هفته اول اردیبهشت، پهنه غربی کشور و فلات مرکزی (از جمله تهران) بارش در حد نرمال یا بالاتر از معمول خواهند داشت و کمبود دو هفته اخیر تا حدی جبران میشود.
او افزود: در حال حاضر کسری بارش حدود ۳۵ درصد است. در سناریوی خوشبینانه (با جبران بارش اردیبهشت)، سال آبی با ۲۰ تا ۲۵ درصد کمبود نسبت به میانگین بلندمدت به پایان میرسد. اما در سناریوی بدبینانه (اگر تا پایان فروردین و اردیبهشت در حد معمول باشد) کمبود فعلی ادامه یافته و به حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد میرسد که این امر یکی از کمبارشترین سالهای تهران را رقم خواهد زد.
این مسئول سازمان هواشناسی افزود: به هر حال، جمعیت تهران بسیار متراکم و فراتر از ظرفیت پشتیبانی منابع آبی معمول آن است. از نظر اقلیمی و وضعیت آبی، این حوزه برای اسکان چنین جمعیتی مهیا نبوده، اما اکنون که این وضعیت برقرار است، هموطنان ساکن استانهای تهران و البرز باید بدانند که منابع آبی محدود است و در سالهای کمبارش، این محدودیت تشدید میشود. بنابراین، قدر آب را بدانیم و از مصرف بیش از حد یا سوءاستفاده از آن پرهیز کنیم. زیرا شرایط تأمین آب استان تهران اصلاً مناسب و عادی نیست.
وی در پایان تأکید کرد: حتی اگر بارش استان تهران به میانگین سالانه ۲۸۰ میلیمتر برسد، با توجه به جمعیت، کمبودهایی وجود خواهد داشت. اما سال گذشته میانگین ۱۴۰ میلیمتر بود (۵۰ درصد کمبود). از ابتدای سال آبی (اول مهر ۱۴۰۴ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۵)، تنها ۱۳۰ میلیمتر بارش دریافت شده و کسری حدود ۱۵۰ میلیمتر است. حتی در سناریوی خوشبینانه (با۳۰-۴۰ میلیمتر بارش باقیمانده فروردین و اردیبهشت)، حداقل ۱۰۰ میلیمتر کسری باقی میماند؛ عددی قابل توجه که وضعیت منابع آبی استان تهران را نامناسب میسازد.