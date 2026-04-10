اجازه ندادیم مردم برای تهیه دارو نگران شوند

وی با بیان اینکه ۲۰ مرکز هلال‌احمر به صورت مستقیم مورد هدف جنایتکارانه دشمنان قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: این مراکز شامل شعب، پایگاه و انبارها می‌شود مانند شهر بوشهر که به صورت مستقیم هدف قرار گرفته شده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر درباره آسیب به زیرساخت‌ها نیز گفت: ۱۵ زیرساخت کشور، ۵ مخزن سوخت، همچنین فرودگاه‌ها و هواپیماهای مسافربری که به طور کامل غیرنظامی هستند، مورد هدف قرار گرفته‌اند.

کولیوند با بیان اینکه ۴۹ دستگاه خودروی نجات در حین عملیات امداد و نجات آسیب دیده‌اند، گفت: همچنین ۴۳ دستگاه آمبولانس در حین خدمت‌رسانی آسیب دیده‌اند که برخی به صورت مستقیم هدف قرار گرفته شده‌اند.

وی با بیان اینکه تعداد داوطلبان سازمان هلال احمر پیش از جنگ رمضان ۴ میلیون نفر بود، افزود: در این مدت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به تعداد داوطلبان اضافه شد. به عبارت دیگر، شاهد افزایش شوق و اشتیاق مردم برای پیوستن به جمعیت هلال‌احمر بودیم و این شور و اشتیاق نسبت به گذشته افزایش یافته است.

کولیوند با بیان اینکه پیگیری‌های بین‌المللی را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: پیگیری‌هایی از طریق دادستان کیفری بین‌الملل و صلیب سرخ داشته‌ایم. پس از پیگیری‌های انجام شده، کمیته صلیب سرخ نسبت به محکومیت و صدور بیانیه اقدام کرد و همچنین خطاب به دادستان کیفری بین‌الملل اعلام کرد اسنادی که در اختیار آنها قرار داده‌ایم مورد تأیید قرار گرفته است. تمام اسناد نقض حقوق بشردوستانه را ارسال کرده‌ایم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: رهبر شهید انقلاب به ما آموخته‌اند که اگر پیگیری‌ها به نتیجه نرسید، اما باز هم نسبت به ثبت اسناد نقض حقوق بشر اقدام کنیم. اسناد را ثبت کرده‌ایم و در این زمینه موفق شده‌ایم.

وی با بیان اینکه از هیچ کشوری درخواست کمک نکرده‌ایم، افزود: من از انسجام وزارت امور خارجه به منظور جذب کمک‌ها قردانی می‌کنم اما باز هم تکرار می‌کنم که از هیچ کشوری درخواست کمک نکرده‌ایم. حتی به سازمان‌های بین‌المللی گفته‌ایم که وظایف قانونی خود را انجام دهند و به آنها گفته‌ایم که انجام تکالیف آنها برای ما کفایت می‌کند.

کولیوند گفت: کشورها دوست داشتند که به ما کمک کنند و مانع این موضوع نشدیم. وزارت امور خارجه، دکتر عباس عراقچی و مدیران ایشان بسیار کمک کردند و کنسولگری‌ها نیز به صورت منسجم در این راستا اقدام کردند. همچنین دستگاه‌های داخلی به ویژه گمرک بسیار کمک کردند و تمام کمک‌های خارجی را ساماندهی کردیم.

وی گفت: شرایط را به نحوی مدیریت کردیم که هیچ عزیزی برای دارو احساس نگرانی نکند.