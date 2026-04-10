مستمری فروردین ماه مددجویان کمیته امداد با ارقام جدید واریز شد
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) از واریز نخستین مستمری سال ۱۴۰۵ مددجویان تحت پوشش با ارقام جدید خبر داد.
به گزارش ایلنا از کمیته امداد، علی بحیرایی با بیان اینکه حمایت از معیشت خانوادههای تحت حمایت اولویت اصلی این نهاد است، اظهار کرد: مستمری فروردین ۲ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۷۹ خانوار تحت پوشش با اعمال ارقام جدید مصوب، به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به جدول جدید پرداختیها در سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه بودجه و اسناد بالادستی، سرانه مستمری ماهانه به شرح ذیل افزایش یافته و پرداخت شده است:
- خانوارهای یک نفره: ۲۱ میلیون ریال
- خانوارهای دو نفره: ۲۹ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال
- خانوارهای سه نفره: ۴۲ میلیون ریال
- خانوارهای چهار نفره: ۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال
- خانوارهای پنج نفره و بیشتر: ۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال
بحیرایی خاطرنشان کرد: این پرداختها با اولویت دهکهای درآمدی پایینتر و بر اساس ضوابط قانونی ابلاغی صورت گرفته است تا بخشی از هزینههای معیشتی جامعه هدف در آغاز سال جدید تأمین شود.