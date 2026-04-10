مهلت دفاعیه‌ها در دانشگاه شریف تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شد

براساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه شریف، مهلت دفاعیه‌های تحصیلات تکمیلی تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شده و این آخرین مهلت و غیر قابل تمدید است.

به گزارش ایلنا، معاونت آموزشی در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده فعالیت‌های آموزشی دانشگاه در تمامی مقاطع، هفته آینده (۲۲ تا ۲۶ فروردین) به‌صورت غیرحضوری ادامه خواهند یافت.

مهلت دفاعیه‌های ترم ۱۴۰۴۱ تحصیلات تکمیلی تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شده و این آخرین مهلت و غیر قابل تمدید است.

تقویم آموزشی جدید ترم فعلی، تقویم ترم تابستان و نحوه شروع کلاس‌های‌ دروس عملی این ترم هم به مرور اطلاع‌رسانی خواهند شد.

این معاونت با همکاری فاوا در تلاش است تا سامانه‌های EDU ,ECW ,VC و OCW در اسرع وقت در دسترس قرار بگیرند. همچنین اگر سامانه EDU به موقع برقرار شود، ترمیم ترم فعلی، همچنان ۲۳ و ۲۴ فروردین خواهد بود.

