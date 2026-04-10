انهدام باند قاچاق سلاح و مهمات در کرمانشاه/ ۴۱ قبضه کلت و ۵۰۰ عدد فشنگ کشف شد

ماموران انتظامی استان کرمانشاه در عملیاتی موفق به انهدام یک باند قاچاق سلاح و مهمات در کرمانشاه و کشف ۴۱ قبضه اسلحه کلت، ۷۹ تیغه خشاب و ۵۰۰ عدد فشنگ شدند.

به گزارش ایلنا  از پایگاه خبری پلیس؛ پس از اطلاع ماموران انتظامی کرمانشاه مبنی بر فعالیت و حضور یک باند قاچاق سلاح و مهمات در مرکز استان، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

ماموران انتظامی کرمانشاه با انجام کارهای اطلاعاتی و در راستای پیشگیری از تهدیدات متصوره موفق به شناسایی مخفیگاه اعضای باند در یکی از نقاط حاشیه ای شده و پس از هماهنگی های قضایی نسبت به ورود به منزل اقدام کردند.

در این عملیات و طی بازرسی های انجام گرفته از محل اختفای اعضای باند، ۴۱ قبضه کلت کمری، ۷۹ تیغه خشاب و ۵۰۰ عدد فشنگ کشف شد.

ماموران پلیس همچنین ۳ نفر را در این راستا دستگیر کرده و بازجویی از این افراد ادامه دارد.

استان مرزی کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و در امتداد این مرزها ۲ مرز رسمی و پنج بازارچه مرزی فعال است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
