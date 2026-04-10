انهدام باند قاچاق سلاح و مهمات در کرمانشاه/ ۴۱ قبضه کلت و ۵۰۰ عدد فشنگ کشف شد

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس؛ پس از اطلاع ماموران انتظامی کرمانشاه مبنی بر فعالیت و حضور یک باند قاچاق سلاح و مهمات در مرکز استان، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

ماموران انتظامی کرمانشاه با انجام کارهای اطلاعاتی و در راستای پیشگیری از تهدیدات متصوره موفق به شناسایی مخفیگاه اعضای باند در یکی از نقاط حاشیه ای شده و پس از هماهنگی های قضایی نسبت به ورود به منزل اقدام کردند.

در این عملیات و طی بازرسی های انجام گرفته از محل اختفای اعضای باند، ۴۱ قبضه کلت کمری، ۷۹ تیغه خشاب و ۵۰۰ عدد فشنگ کشف شد.

ماموران پلیس همچنین ۳ نفر را در این راستا دستگیر کرده و بازجویی از این افراد ادامه دارد.

استان مرزی کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و در امتداد این مرزها ۲ مرز رسمی و پنج بازارچه مرزی فعال است.

