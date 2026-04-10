هوای تهران در شرایط قابل قبول

به گزارش ایلنا، بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر در محدوده قابل قبول قرار دارد.

شاخص آلایندگی هوای پایتخت امروز جمعه روی عدد ۵۳ قرار گرفته و در شرایط «قابل قبول» است. همچنین در ۲۴ ساعت گذشته نیز شاخص آلودگی هوای تهران عدد ۵۵ را نشان می‌داد که بیانگر تداوم وضعیت قابل قبول بوده است.

تهران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۵ روز هوای پاک و ۱۲ روز هوای قابل قبول را تجربه کرده است.

انتهای پیام/