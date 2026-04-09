افزایش ردپای کربنی در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران
رئیس مرکز روابط بینالملل سازمان حفاظت محیطزیست گفت: بر اساس گزارشهای بینالمللی، تنها در دو هفته نخست تجاور آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ردپای کربنی معادل انتشار سالانه ۶۰ کشور ایجاد شده است.
به گزارش ایلنا، آرمان خورسند با اشاره به حوادث ۹ اسفند سال گذشته و آغاز درگیریهای نظامی، اظهار کرد: تاریخ ایران همواره نشان داده است که مقاومت و ایستادگی مردم به تثبیت اقتدار ملی انجامیده؛ چنانکه در دوره صفویه و با رشادتهای امامقلیخان در جزیره هرمز، حاکمیت ایران در خلیج فارس تثبیت شد.
وی افزود: امروز نیز مقاومت مردم، رهبری و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، جلوهای از همان روحیه تاریخی است که میتواند به تقویت جایگاه ایران در سطح منطقهای و بینالمللی منجر شود.
خورسند در ادامه با تأکید بر تبعات منفی جنگ تصریح کرد: هیچ منازعه مسلحانهای بدون پیامدهای جدی زیستمحیطی نیست و آنچه بیش از همه نگرانکننده است، بیتوجهی متجاوزان به اصول و قواعد بینالمللی و حقوق بشردوستانه است.
وی حمله به زیرساختهای حیاتی، مناطق مسکونی، مراکز درمانی، نیروهای امدادی، مناطق حفاظتشده و تأسیسات انرژی را از مصادیق آشکار جنایات جنگی دانست.
رئیس مرکز روابط بینالملل سازمان حفاظت محیطزیست، با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر گفت: بر اساس گزارشهای بینالمللی، تنها در دو هفته نخست این درگیریها، ردپای کربنی معادل انتشار سالانه ۶۰ کشور ایجاد شده است.
خورسند افزود: در این جنگ، برخی مناطق حفاظتشده و زیرساختهای محیطزیستی آسیب دیدند و تعدادی از همکاران نیز به شهادت رسیدند.
وی با اشاره به هشدارهای پیشین سازمان محیطزیست درباره حضور نیروهای نظامی در منطقه، تأکید کرد بیتوجهی جامعه جهانی به این هشدارها در وقوع این بحران مؤثر بوده است.
خورسند همچنین از مستندسازی خسارات زیستمحیطی و پیگیری آن در مجامع بینالمللی خبر داد و خواستار توجه جدی جهانی به این تبعات شد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات برخی کشورها در حوزههای بینالمللی، از جمله خروج از توافقها و نادیده گرفتن تعهدات زیستمحیطی، این رفتارها را نشانه بیاعتنایی به اصول و قواعد جهانی عنوان کرد.
رئیس مرکز روابط بینالملل سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه جامعه جهانی در حال برگزاری نشستها و کنوانسیونهای متعدد برای کاهش ردپای کربن است، تصریح کرد که برخی اقدامات نظامی در مدت کوتاه میتواند اثرات زیستمحیطی گستردهای به همراه داشته باشد.
او با تأکید بر اقدامات انجامشده در این مدت افزود: تشدید حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان و جلوگیری از گسترش آسیبهای ناشی از جنگ به این مناطق، از مهمترین اولویتها بوده است. همچنین ثبت و مستندسازی تمامی آثار و تبعات زیستمحیطی ناشی از حوادث و زیرساختهای آسیبدیده، بهصورت جدی در دستور کار قرار داشته است.