پیام فراجا به مناسبت اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت اربعین رهبر شهید انقلاب پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن پیام فراجا به مناسبت اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران آمده است: رژیمهای گستاخ و متوهم آمریکا و صهیونیست در ماه رمضان و در اقدامی جنایتکارانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران، امام خامنهای عزیز ( قدس سره الشریف ) را به شهادت رساندند.
فرماندهی انتظامی کشور، ضمن تبریک و تسلیت مجدد شهادت قائد امت، در این برهه تاریخی، به دشمنان متجاوز و سفاک اعلام می نماید، امروز آماده تر از هر زمانی، در کنار سایر برادران خود در نیروهای مسلح و مقتدر و با تکیه بر پشتوانه های استوار مردم متمدن، وفادار و ولایی، مسیر الهی ترسیم شده را تا سپردن پرچم حق و حقیقت، به دست صاحب امر، امام زمان ( عج ) طی خواهد نمود و گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا، در پاسداری از امنیت کشور، مصممتر از گذشته خواهد بود.