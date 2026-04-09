به گزارش ایلنا، در متن پیام فراجا به مناسبت اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران آمده است: رژیم‌های گستاخ و متوهم آمریکا و صهیونیست‌ در ماه رمضان و در اقدامی جنایتکارانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران، امام خامنه‌ای عزیز ( قدس سره الشریف ) را به شهادت رساندند.

فرماندهی انتظامی کشور، ضمن تبریک و تسلیت مجدد شهادت قائد امت، در این برهه تاریخی، به دشمنان متجاوز و سفاک اعلام می نماید، امروز آماده تر از هر زمانی، در کنار سایر برادران خود در نیروهای مسلح و مقتدر و با تکیه بر پشتوانه های استوار مردم متمدن، وفادار و ولایی، مسیر الهی ترسیم شده را تا سپردن پرچم حق و حقیقت، به دست صاحب امر، امام زمان ( عج ) طی خواهد نمود و گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا، در پاسداری از امنیت کشور، مصمم‌تر از گذشته خواهد بود.