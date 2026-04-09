تمهیدات راهور برای برگزاری نماز جمعه در مرقد امام خمینی(ره)

تمهیدات راهور برای برگزاری نماز جمعه در مرقد امام خمینی(ره)
در طرحی مشترک پلیس راهور تهران بزرگ و پلیس راه نسبت به تسهیل تردد و عبور و مرور مراجعه کنندگان به مراسم باشکوه نماز جمعه در مرقد مطهر حضرت امام خمینی «ره» تمهیدات ترافیکی اجرا خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با توجه به اینکه مراسم باشکوه نماز جمعه این هفته در مرقد مطهر حضرت امام خمینی «ره»برگزار خواهد شد، پلیس راهور تهران بزرگ و پلیس راه در طرحی مشترک نسبت به تسهیل تردد و رفت و آمد مراجعه کنندگان اقدامات لازم ترافیکی را اجرا خواهند کرد. 

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: با توجه به اینکه در اجرای این مراسم باشکوه در مرقد مطهر حضرت امام خمینی «ره» هیچ محدودیت و ممنوعیت ترافیکی وجود ندارد توصیه می‌کنیم شهروندان تهرانی و دیگر مراجعه کنندگان به این مراسم از پارکینگ‌های مرقد مطهر حضرت امام خمینی «ره» برای توقف استفاده نمایند و از هرگونه توقف ممنوع و  تخلف ساکن که می‌تواند عامل برهم خوردن نظم عبور مرور این مراسم گردد جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: افرادی که با وسایل نقلیه شخصی در این مراسم حاضر می‌شوند می‌توانند از بزرگراه خلیج فارس تردد کرده و در ضلع غربی حرم مطهر از پارکینگ‌ها استفاده نمایند و به صورت  پیاده  از زیر گذر غربی ( محل تردد عابران پیاده )  به سمت صحن  شهید مصطفی خمینی به حرم مطهر ورود کنند. قابل ذکر است در اطراف حرم مطهر  و بهشت زهرا «س» نیز  پارکینگ‌هایی در نظر گرفته شده است که مراجعه کنندگان می‌توانند با توقف در این پارکینگ‌ها از درب‌های شرقی نیز به حرم مطهر ورود کنند.

موسوی پور گفت: مثل همیشه توصیه پلیس راهور به موتور سوارانی که با این وسیله نقلیه در مراسم حاضر می‌شوند، استفاده از کلاه ایمنی برای سرنشین و ترک‌نشین است چراکه با کلاه ایمنی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی امنیت جان موتور سواران بیش از پیش تضمین می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: مراجعه‌کنندگان می‌توانند از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه مترو نیز برای حضور در مراسم باشکوه نماز جمعه در مرقد مطهر  حضرت امام خمینی «ره» نیز استفاده کنند. عزیزانی که از مترو برای حضور در این مراسم استفاده می‌نمایند می‌بایست در ایستگاه حرم مطهر پیاده شوند و از ضلع شرقی وارد حرم مطهر بشوند.

شهروندان می‌توانند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar120.ir مراجعه کنند. 

