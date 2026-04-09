خواسته همه مردم پیروزی نهایی و نابودی دشمن است

به گزارش ایلنا، مهدی چمران در مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب با اشاره به حضور پرشور مردم انقلابی در این آیین اظهار کرد: این حضور، عشق قلبی مردم ما به رهبر را نشان می‌دهد و تصمیم قاطع آنان برای مبارزه با اسرائیل و محو این جرثومه فساد از منطقه را نمایان می‌کند که می‌بینید ملت ما آماده هستند و با وجود اعلام آتش‌بس موقت ولی شیطنت‌های عجیب و غریبی شده که از او انتظار می‌رفت اما ملت ما به این موارد دل نبسته‌اند.

وی ادامه داد: ملت ما دل به مبارزه بسته‌اند و امیدواریم مبارزه مستمر تا محو این رژیم اشغالگر قدس و محو این جرثومه فساد از این منطقه ادامه داشته باشد.

چمران با هشدار دادن درباره نفاق‌پراکنی دشمن میان مردم یادآور شد: من هشدار می‌دهم که مردم از مسیر رهبری جلوتر یا عقب‌تر نیفتند، زیرا این همان مسیر ائمه (ع) ماست، حُسن ما در برابر آمریکا این است که وقتی ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ یا آتش‌بس سخن گفت، مردم آمریکا او را تمسخر کردند اما هرچه در ایران مطرح شد، مردم ایران همه با هم و در کنار هم پشت سر رهبری ایستادیم و یک کلام هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجلس شورای اسلامی، دولت و رهبری یک حرف را می‌زنند. بیش از همه هم مردم یک خواسته داریم و آن هم یک پیروزی نهایی و کوبیدن سر دشمن به سنگ است.

