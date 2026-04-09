جهاد دانشگاهی با صدور بیانیهای تاکید کرد؛
باید دستاوردهای میدان را به منافع پایدار برای ایران تبدیل کرد
جهاد دانشگاهی اعلام کرد: چهل روز ایستادگی ملت ایران در میدان نبرد، دست برتر کشور را رقم زد و اکنون در آستانه مرحلهای تازه قرار گرفتهایم؛ مرحلهای که در آن با حفظ انسجام ملی، تبعیت از رهبری و حمایت از مسیر مذاکرات، باید دستاوردهای میدان را به منافع پایدار برای ایران تبدیل کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در بیانیه این نهاد آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
چهل روز ایستادگی خیرهکننده ملت ایران و وارد کردن ضرباتی سخت به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی و همپیمانان آنان، برگ زرین دیگری بر تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین افزود؛ برگی که حافظه تاریخی جهانیان هرگز آن را از یاد نخواهد برد.
در این مسیر دشوار، اگرچه داغدار شهادت مظلومانه و پرافتخار قائد شهید امت، فرماندهان و رزمندگان و نیز جمعی از هموطنان عزیز، بهویژه دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب شدیم، اما خون پاک این شهدا به درختی تنومند از اراده و انسجام ملی بدل شد؛ درختی که ثمره آن، پیروزی عزتمندانه در یکی از پیچیدهترین نبردهای معاصر است.
اکنون با تصمیم شورای عالی امنیت ملی در پرتو تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظهالله)، معادلات میدان به نفع ایران و جبهه مقاومت تغییر یافت. ناکامی دشمن در تحقق تهدیدهای خود، آنها را ناچار ساخت تا آتشبس را با شروط مورد نظر جمهوری اسلامی بپذیرد؛ رخدادی که کشور را در نقطهای حساس و تعیینکننده قرار داده است.
آتشبس فعلی و زمانی که برای مذاکرات در نظر گرفته شده، در واقع امتداد دستاوردهای میدان است و فرصتی برای تبدیل دستاوردهای میدانی به منافع پایدار سیاسی، امنیتی و اقتصادی فراهم میآورد؛ از اینرو لازم است همه مردم، نخبگان و گروههای سیاسی به این فرایند که زیر نظر عالیترین سطوح نظام در حال انجام است، اعتماد داشته و از آن حمایت کنند و بهشدت از هرگونه اظهار نظر و رفتار تفرقهافکنانه پرهیز نمایند.
امروز کشور در حال گذار از میدانی به میدان دیگر است تا منافع ملی را در گسترهای وسیعتر تأمین کند. از اینرو نباید دچار ترس و ناامیدی شد و دیگران را نیز مأیوس کرد؛ بلکه باید با استمرار حمایت همهجانبه از مسئولان، زمینه تحقق شروط دهگانه ایران در میدان دیپلماسی را فراهم ساخت.
در این مقطع حساس، تداوم حضور در میادین و خیابان ها، تبعیت از رهبری، اعتماد به ارکان سیاسی، امنیتی و نظامی و حفظ انسجام اجتماعی حیاتی است. دشمن فریبکار همچنان به حیلهگری ادامه میدهد و اکنون بیش از هر زمان دیگری با شایعهپراکنی و تحریف واقعیتها در پی ایجاد تفرقه است. حفظ این انسجام، سپری دفاعی و تضمینکننده امنیت ملی خواهد بود.
همانگونه که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی نیز تأکید شده است: اگر تسلیم دشمن در میدان تبدیل به دستاورد قاطع سیاسی در مذاکرات شد با هم این پیروزی عظیم تاریخی را جشن خواهیم گرفت، وگرنه در میدان دوشادوش هم تا رسیدن به همه خواستههای ملت ایران خواهیم جنگید و با دستهایی روی ماشه منتظر کوچکترین خطایی از دشمن هستیم تا با قدرت کامل به آن پاسخ دهیم.
در این میان، باید صمیمانه به مردم شجاع و استوار که در وجب به وجب جغرافیای ایران صحنه را ترک نکردند، نیروهای جان بر کف مسلح که مقتدرانه از کیان میهن دفاع کردند و به دولت خدمتگزار که در تمام این ایام پابهپای مردم برای رفع دغدغهها و خدمترسانی به آنان در میدان حضور داشت، خدا قوت گفت. این همافزایی میان ملت و حاکمیت، مسیر کشور را برای پشت سر گذاشتن چالشهای پیش رو هموارتر ساخته و زیربنای مستحکمی برای حفظ اقتدار ملی در آینده فراهم میآورد.
جهادگران جهاددانشگاهی نیز با پیروی از فرامین رهبری فرزانه و حمایت از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، در مسیر اعتلای نام «ایران» ایستادهاند و آمادگی کامل دارند تا در هر صحنهای که نیاز کشور است، همچون گذشته به ایفای نقش بپردازند؛ چرا که باور داریم پیروزی حقیقی همان حضور حماسی و همبستگی بیبدیلی است که این روزها نظارهگر آن هستیم و بار دیگر ثابت کرد ایران زنده و پاینده خواهد ماند.
جهاددانشگاهی
۲۰ فروردین ۱۴۰۵