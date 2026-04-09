به گزارش ایلنا، سردار منتظرالمهدی گفت: از ابتدای جنگ رمضان و با اشراف اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی، تاکنون تعداد ۳ هزار و ۱۹۶ سارق مرتکب به انواع جرم سرقت، از جمله ۲۸ سارق مسلح دستگیر شدند که مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه نیز از این آنان کشف و ضبط گردیده است.

وی افزود: با توجه به سیاست‌های سازمانی در خصوص نحوه برخورد با سارقان در شرایط جنگی، تعداد ۴۷ نفر از سارقان که باسلاح سرد در مقابل پلیس مقاومت میکردند با ضرب شصت و تیر پلیس زمینگیر شدند.

سخنگوی پلیس به کشف تعداد ۹۵۸ دستگاه وسایل نقلیه سرقتی توسط گشت‌های پلیس آگاهی در این ایام نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون بیش از ۹۰۰ گشت ویژه خودرویی و موتوری پلیس آگاهی، با هدف پیشگیری از وقوع جرم سرقت در سراسر کشور فعال می‌باشد.

سخنگوی فراجا در پایان افزود: کشف علمی جرائم بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان بوده و به مردم عزیز و شریف اطمینان می‌دهیم که پلیس به منظور تامین امنیت، بصورت شبانه روزی در حال انجام وظیفه می‌باشد.

