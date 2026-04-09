سخنگوی فراجا اعلام کرد:

زمین گیر شدن ۴۷ سارق حرفه‌ای با شلیک پلیس/ دستگیری بیش از ۳ هزار سارق در جنگ

زمین گیر شدن ۴۷ سارق حرفه‌ای با شلیک پلیس/ دستگیری بیش از ۳ هزار سارق در جنگ
سخنگوی فراجا اعلام کرد: از ابتدای جنگ رمضان ۴۷ سارق حرفه‌ای با شلیک پلیس زمین گیر و بیش از ۳ هزار سارق دستگیر شده اند.

به گزارش ایلنا، سردار منتظرالمهدی گفت: از ابتدای جنگ رمضان و با اشراف اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی، تاکنون تعداد ۳ هزار و ۱۹۶ سارق مرتکب به انواع جرم سرقت، از جمله ۲۸ سارق مسلح دستگیر شدند که مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه نیز از این آنان کشف و ضبط گردیده است. 

وی افزود: با توجه به سیاست‌های سازمانی در خصوص نحوه برخورد با سارقان در شرایط جنگی، تعداد ۴۷ نفر از سارقان که باسلاح سرد در مقابل پلیس مقاومت میکردند با ضرب شصت و تیر پلیس زمینگیر شدند.

سخنگوی پلیس به کشف تعداد ۹۵۸ دستگاه وسایل نقلیه سرقتی توسط گشت‌های پلیس آگاهی در این ایام نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون بیش از ۹۰۰ گشت ویژه خودرویی و موتوری پلیس آگاهی، با هدف پیشگیری از وقوع جرم سرقت در سراسر کشور فعال می‌باشد. 

به گزارش پلیس، سخنگوی فراجا در پایان، ضمن اشاره به کشف تعداد ۹۵۸ دستگاه انواع وسایل نقلیه مسروقه در بازده زمانی پیش گفته افزود: کشف علمی جرائم بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان بوده و به مردم عزیز و شریف اطمینان می‌دهیم که پلیس به منظور تامین امنیت، بصورت شبانه روزی در حال انجام وظیفه می‌باشد.

