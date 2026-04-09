پیام فراجا به دنبال پذیرش شروط ایران در جنگ

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پی استیصال دشمنان جنایتکار آمریکایی صهیونی و پذیرش شروط اعلامی ایران، پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن پیام فراجا آمده است: ملت شجاع، شریف و شهیدپرور ایران اسلامی

اینک پس از ۴۰ روز تجاوز شبانه روزی دشمنان قسم خورده، جنایتکار و دد منش آمریکایی_صهیونی به خاک مقدس کشورمان که منجر به شهادت قائد امت و جمعی از فرماندهان و مسئولین عالیرتبه نظام و همچنین تعدادی از هموطنان عزیز و بیگناه گردید، دفاع جانانه نیروهای مسلح و مقتدر در میدان و حضور غرور آفرین شما در خیابان و توجهات حضرت حق و عنایات امام زمان (عج) و نیز تدابیر و منویات فرمانده معظم کل قوا و در سایه تلاش‌های بی‌وقفه مسئولین کشور، متجاوزینِ متوهم را بر سر جای خود نشاند و آنان را مجبور به پذیرش شروط به حق و مسلم نظام، جهت توقف شرایط جنگی و در ادامه انجام مذاکره تا رسیدن به حقوق حقه و تغییر ناپذیر نمود. 

اگرچه در شرایط حساس و کنونی تا پیمودن مسیرهای قانونی و بین المللیِ منتج به تحقق حقوق ذاتی کشور، وضعیت کشور، آرام و عادی گردیده، لیکن انتظامی کشور ضمن تبریک دستاوردهای بی‌نظیر مقاومت و ایستادگی جامعه متحد کشور، یک بار دیگر به متجاوزان گستاخ هشدار می‌دهد: چشمان بیدار ما بینا‌تر از هر زمانی در حال پاسبانی از مرز تا مرکز و گوش به فرمان و دست به ماشه بوده و هر گونه تحرکات احتمالی را رصد و در صورت تکرار گستاخی‌های گذشته درس عبرت تاریخی به شما خواهد داد.

