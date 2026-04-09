دانشگاهها و شورای آموزش عالی ترکیه؛
تعرض و بمباران دانشگاهها و مراکز علمی محکوم است
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، شورای آموزش عالی ترکیه و دانشگاههای کشور ترکیه با صدور بیانیههای جداگانه که به رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در ترکیه اروپای شرقی، یونان و قبرس ارسال شده با ابراز نگرانی عمیق از تحولات نظامی در منطقه و حملات صورتگرفته علیه تمامیت اراضی ایران، تعرض و بمباران دانشگاهها و مراکز علمی را که کانون صلح، امنیت وگفتوگو هستند را محکومکردند؛ بنابراین گزارش در این بیانیهها آمده است:
بیانیه شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK)
موضوع: وضعیت امنیت آکادمیک و صلح منطقهای
شورای آموزش عالی جمهوری ترکیه با نگرانی عمیق تحولات نظامی اخیر در منطقه و حملات صورت گرفته علیه تمامیت ارضی ایران را دنبال میکند.
دانشگاهها همواره کانون صلح، علم و گفتوگو هستند و هرگونه اقدام جنگطلبانه که ثبات منطقه را هدف قرار دهد، محکوم است.
شورای عالی موارد زیر را به اطلاع جامعه دانشگاهی و دانشجویان بینالمللی میرساند:
۱. محکومیت خشونت: ما بر این باوریم که «بنبست ژئواستراتژیک» فعلی تنها از طریق دیپلماسی قابل حل است. حملات نظامی که زیرساختهای غیرنظامی و ثبات منطقهای را تهدید میکند، مانعی بزرگ در مسیر پیشرفت علمی و آکادمیک است.
۲. حمایت از دانشجویان متاثر از جنگ: کلیه دانشگاههای ترکیه موظف هستند با دانشجویان عزیزِ تبعه کشورهای درگیر (بهویژه دانشجویان ایرانی)، کمال همکاری را داشته باشند. این همکاری شامل تسهیل در فرآیندهای ثبتنام، تمدید مهلتهای آموزشی و درک شرایط اقتصادی ناشی از اختلالات بانکی است.
۳. حفظ فضای علمی: از تمامی تشکلهای دانشجویی تقاضا میشود ضمن ابراز همبستگی با مظلومان، از هرگونه اقدامی که امنیت پردیسهای دانشگاهی را به خطر میاندازد یا منجر به تقابلهای فیزیکی غیرقانونی میشود، خودداری کنند.
۴. تداوم آموزش: فرایند آموزش در تمامی دانشگاههای ترکیه بدون وقفه ادامه خواهد داشت و تدابیر لازم برای امنیت کامل دانشجویان خارجی در خوابگاهها و دانشکدهها توسط نهادهای ذیربط تشدید شده است.
امید است که سایه جنگ هرچه سریعتر از منطقه دور شده و محیطی امن برای پویندگان دانش فراهم گردد.
بیانیه دانشگاه فنی خاورمیانه (METU/ODTÜ)
به عنوان نهادی که همواره از همکاری منطقهای و عدالت اجتماعی حمایت کرده است، دانشگاه فنی خاورمیانه (METU) در همبستگی با همکاران و دانشجویان ایرانی خود ایستاده است.
حملات اخیر به حاکمیت ایران نه تنها یک خطر انسانی بلکه تهدیدی مستقیم برای بافت فکری و توسعهای خاورمیانه محسوب میشود.
ما عادیسازی مداخله نظامی را رد میکنیم و از شرکای بین المللی خود میخواهیم در این دوران ناپایدار از حفاظت از مؤسسات دانشگاهی حمایت کنند.
METU همچنان پناهگاهی باز و امن برای همه اعضای جامعه ما است که تحت تأثیر این رویدادها قرار گرفتهاند.
بیانیه دانشگاه حاجت تپه
دانشگاه حاجت تپه تحولات نظامی جاری را با تمرکز بر مسئولیت انسانی مینگرد.
به عنوان یک نهاد پیشرو در حوزه سلامت و علوم اجتماعی، تأکید میکنیم که جنگ یک بحران بهداشت عمومی است که مرزها را پشت سر میگذارد.
دانشگاه ما متعهد به حمایت کامل اداری و روان شناختی از بدنه دانشجویی ایرانی خود میشود.
ما اطمینان خواهیم داد که جایگاه تحصیلی هیچ دانشجویی به دلیل شرایط ژئوپلیتیکی خارجی به خطر نیفتد.
ما رویکردی «علم اول» به مسائل منطقهای را ترویج میکنیم و معتقدیم پیوندهای دانش قویتر از نیروهای تفرقه است. »
۱- ما باور خود را به «علم و دیپلماسی» تأیید میکنیم. ما از جامعه بین المللی میخواهیم با عقل سلیم عمل کند و راه حلهای مسالمتآمیز را بر رویارویی نظامی ترجیح دهد.
۲- حمایت از جامعه علمی ما: ما تضمین میکنیم که حقوق دانشجویان و اعضای هیئت علمی ایرانی ما در این دوره چالش برانگیز به طور کامل محافظت خواهد شد. دانشگاههای ما متعهد به ارائه تمامی حمایتهای اداری، مالی و لجستیکی لازم هستند تا مسیر تحصیلی آنها بدون وقفه باقی بماند.
به عنوان جامعهای از پژوهشگران، ما چشمانداز خود را برای خاورمیانهای که در آن صدای سلاح خاموش شود و ملتها تحت نور پیشرفت علمی و احترام متقابل متحد شوند، مجددا تأکید میکنیم. »