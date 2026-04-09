به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در پی عهدشکنی دشمن در نقض مفادی از موارد آتش‌بس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

«برخورد دولت تروریستی آمریکا در ساعات اخیر، بیان مکرر امام شهیدمان را یکبار دیگر تصدیق کرد که شیطان بزرگ قابل اعتماد نیست و مذاکره با او بی‌فایده است.

حالا که هم در بیان صریح زیر همه بندهای پیشنهاد ۱۰بندی زده‌اند و در عمل هم مفاد آتش‌بس التماسی خود را از چند جهت زیرپا گذاشته‌اند، پایبندی به آتش‌بس معنایی ندارد و دست رزمندگان ما در گرفتن انتقامی سخت باز شده است.

بسم‌الله…»

