زاکانی:
مذاکره با آمریکا بیفایده است/ با توجه به اقدامات دشمن پایبندی به آتشبس معنایی ندارد
شهردار تهران در واکنش به عهدشکنی دولت آمریکا، با استناد به سخن امام خمینی (ره) که «شیطان بزرگ قابل اعتماد نیست»، گفت: پس از نقض آتشبس از سوی آمریکا، دست رزمندگان برای گرفتن انتقامی سخت باز شده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در پی عهدشکنی دشمن در نقض مفادی از موارد آتشبس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
«برخورد دولت تروریستی آمریکا در ساعات اخیر، بیان مکرر امام شهیدمان را یکبار دیگر تصدیق کرد که شیطان بزرگ قابل اعتماد نیست و مذاکره با او بیفایده است.
حالا که هم در بیان صریح زیر همه بندهای پیشنهاد ۱۰بندی زدهاند و در عمل هم مفاد آتشبس التماسی خود را از چند جهت زیرپا گذاشتهاند، پایبندی به آتشبس معنایی ندارد و دست رزمندگان ما در گرفتن انتقامی سخت باز شده است.
بسمالله…»