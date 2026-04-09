ترافیک سنگین در محورهای شمالی همزمان با موج بازگشت مسافران

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اعلام کرد: در حال حاضر و همزمان با موج بازگشت مسافران، برخی از محورهای شمالی با ترافیک سنگین مواجه هستند.

وی با اشاره به وضعیت محور چالوس اظهار کرد: مسیر شمال به جنوب این محور، در حدفاصل میانک تا مجلار و همچنین محدوده مکارود تا دزبن، دارای ترافیک سنگین است.

سرهنگ محبی افزود: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

به گفته وی، تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت (در مسیر رفت و برگشت) روان گزارش شده و همچنین مسیر جنوب به شمال محور چالوس نیز از ترافیک روان برخوردار است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه مداخلات جوی در محورهای شمالی گزارش نشده است، درباره محورهای مسدود شریانی نیز گفت: محور قدیم بستان‌آباد–میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین انجام می‌شود. همچنین آزادراه تبریز–زنجان در محدوده عزیزکندی تا قویون قشلاق در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود است و رانندگان می‌توانند از مسیر جایگزین سه‌راهی عزیزکندی به هشترود و سپس هشترود به قویون قشلاق استفاده کنند.

وی ادامه داد: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه نیز در هر ۲ مسیر مسدود بوده و تردد از داخل شهر و کمربندی غربی انجام می‌شود. همچنین آزادراه خرم‌آباد–پل زال در هر دو مسیر مسدود است و مسیر قدیم به عنوان مسیر جایگزین در نظر گرفته شده است.

سرهنگ محبی با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی تصریح کرد: محورهای پونل–خلخال، کمربندی یاسوج–اصفهان، پاتاوه–دهدشت و گنبدکاووس–سه‌راهی کلاله تا اطلاع ثانوی مسدود هستند. همچنین برخی محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا و وازک–بلده همچنان مسدود گزارش شده‌اند.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها اطمینان حاصل کنند.

