آتش سوزی در ۸۱۵ هکتار از مناطق حفاظت شده کردستان در سال گذشته/ سرمایه های طبیعی در معرض تهدید
به گزارش ایلنا، فرزاد زندی مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۴۵ فقره آتشسوزی در مناطق تحت مدیریت این ادارهکل رخ داده که طی آن ۸۱۵ هکتار از عرصههای طبیعی استان طعمه حریق شده است.در میان مناطق آسیبدیده، منطقه حفاظتشده شاهو و کوسالان با ۳۱۰ هکتار بیشترین وسعت خسارت را به خود اختصاص داده است.
او با اعلام این آمار گفت: آتشسوزیها زنگ خطری برای زیستبومهای حساس استان است و ما باید رویکرد پیشگیرانه، مدیریت هماهنگ و آمادگی عملیاتی را جدیتر از گذشته دنبال کنیم.
او با اشاره به عوامل اصلی بروز حریق در استان افزود: تغییر اقلیم و خشکسالی ممتد، ایجاد آتشسوزیهای عمدی با هدف تغییر کاربری اراضی جنگلی، بیاحتیاطی گردشگران، شکارچیان و چوپانان، فعالیت واحدهای تولید ذغال در جنگل، پراکنش نامناسب دام، جادهسازیهای مختلف در عرصههای طبیعی و مناطق جنگلی و صعب العبور، سرایت آتش از زمینهای کشاورزی، حضور جوامع محلی در بخشهای حساس زیستگاه و از همه مهمتر نامشخص بودن تقسیم وظایف دستگاهها در مدیریت حریق از جمله مهمترین عوامل وقوع این حوادث است.
وی با تأکید بر چالشهای موجود در زمان اطفای حریق تصریح کرد: نبود مدیریت یکپارچه و فرماندهی واحد، ضعف برنامهریزی در مرحله پیشگیری، نبود پایگاههای مجهز اطفای حریق، کمبود اعتبارات برای تأمین تجهیزات و ماشینآلات، توپوگرافی خشن منطقه وعدم دسترسی آسان به محلهای حریق، وجود گونههای علفی مستعد حریق در زیر اشکوب جنگلها بعنوان عامل تشدید و گسترش حریق، کمبود نیروهای آموزشدیده در میان سمنها و جوامع محلی و نیزعدم برخورد قاطع با عاملان ایجاد حریق از مشکلاتی است که روند اطفا را دشوار میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با تشریح اقدامات پیشگیرانه انجامشده و برنامههای عملیاتی سال جاری اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ مجموعهای از برنامهها را با هدف ارتقای توان عملیاتی و کاهش خطر آتشسوزیها اجرا کردهایم و برخی نیز در دست اقدام است؛ از جمله:
تأمین تجهیزات و امکانات اطفای حریق و تجهیزات انفرادی برای تمامی نیروهای درگیر در اطفای حریق
تهیه ۱۵۰ پک کامل تجهیزات اطفای حریق شامل کوله، پوتین، محافظ صورت، چراغ قوه، مشک آب برای تشکلها محیط زیستی و گروههای داوطلب
ساخت سه باب محیطبانی جدید و تجهیز واحدهای موجود برای حضور مستمر مأمورین و پایش مناطق
خرید ۴ دستگاه خودروی کمکدار ویژه پایش و اطفای حریق
جذب نیروی اجرایی برای پایش مستمر مناطق
تشکیل تیمهای واکنش سریع در سطوح مختلف استان
بهکارگیری ۲۵ نفر تحت عنوان آتش بان در عرصههای مستعد حریق
خرید پهپاد حرارتی و دوربین دید در شب برای پایش هوایی و هدفمند
برگزاری جلسات مشترک با ستاد بحران و منابع طبیعی در خصوص آتش سوزیها
اجرای دورههای آموزشی و مانورهای تخصصی اطفای حریق.
بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، زندی در پایان تأکید کرد: تداوم روند فعلی آتشسوزیها میتواند بخش مهمی از سرمایههای طبیعی استان را تهدید کند. حفاظت از جنگلها و مراتع کردستان تنها با همکاری مردم، هماهنگی بین دستگاهها و تقویت تجهیزات و نیروی انسانی امکانپذیر است و ما برای تحقق این هدف از همه ظرفیتهای موجود استفاده خواهیم کرد.