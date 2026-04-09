تمهیدات دانشگاهها برای تداوم آموزش دانشجویان بین الملل/ هیچ دانشجویی دچار خسران تحصیلی و مالی نخواهد شد
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان از ارسال بخشنامه به تمامی دانشگاههای دارای دانشجوی بین الملل برای اطمینان از تداوم آموزش این دسته از دانشجویان در کنار دانشجویان ایرانی خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس قنبری باغستان گفت: در این بخشنامه از تمامی دانشگاهها خواسته شده تا در کنار تداوم آموزش به صورت آنلاین، با اتخاذ تمهیدات و اقدامات ابتکاری از جمله تهیه بستههای آموزشی آفلاین، تدوین دورههای آموزشی فشرده در تابستان، پیش بینی امکان تکمیل دروس عملی در سنوات آتی و… نسبت به بهره مندی تمامی دانشجویان بین الملل از امکانات و ظرفیتهای آموزشی دانشگاهها اطمینان حاصل کنند.
به گفته معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، تمامی این اقدامات و راهکارها باید به نحوی صورت گیرد که دانشجویان بین الملل تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دچار خسران تحصیلی، آموزشی و حتی مالی نشوند.
بر اساس اعلام وزارت علوم، قنبری باغستان در پایان افزود: براساس گزارش دریافتی از دانشگاهها و به ویژه دانشگاههای عضو کارگروه ملی جذب دانشجوی بین الملل، آموزش دانشجویان بین الملل در کنار دانشجویان ایرانی به رغم همه چالشها به آرامی در جریان است و دانشگاهها تمهیدات خوبی برای تداوم آموزش دانشجویان بین الملل و اطمینان از بهرهمندی آنها از آموزش تدارک دیده اند.