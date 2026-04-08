خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با خانواده شهیدان سلطانی:

جانفشانی‌های شهدا نشان دهنده پویایی و زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اسلامی است

کد خبر : 1771111
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ امروز چهارشنبه 19 فروردین‌ماه با خانواده معظم شهیدان علی و محمدسجاد سلطانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ سید احمد موسوی،‌ رئیس بنیاد شهید، در این دیدار با اشاره به حماسه‌آفرینی جوانان ایران اسلامی در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: جانفشانی‌هایی همچون برادران سلطانی‌ در عصر حاضر، نشان‌دهنده پویایی و زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اسلامی است.

وی همچنین با تجلیل از مقام شامخ این شهیدان، صبر، ایمان و استقامت خانواده آنان را ستود.

شهیدان علی و محمدسجاد سلطانی‌ در حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به منطقه تهرانپارس و در محل کار خود به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار