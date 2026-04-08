به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ سید احمد موسوی،‌ رئیس بنیاد شهید، در این دیدار با اشاره به حماسه‌آفرینی جوانان ایران اسلامی در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: جانفشانی‌هایی همچون برادران سلطانی‌ در عصر حاضر، نشان‌دهنده پویایی و زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اسلامی است.

وی همچنین با تجلیل از مقام شامخ این شهیدان، صبر، ایمان و استقامت خانواده آنان را ستود.

شهیدان علی و محمدسجاد سلطانی‌ در حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به منطقه تهرانپارس و در محل کار خود به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.