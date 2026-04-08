مسافر ناخوانده جاسوس از آب درآمد

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام پلیس، فردی که پس از سفر به تهران در منزل بستگانش ساکن شده بود، با اقدامات ضد امنیتی خود، باعث ایجاد بحران و دردسر برای میزبانانش شد.

متهم پس از ورود به تهران، آدرس موقعیت استقرار نیروهای حافظ امنیت در غرب پایتخت را برای شبکه‌های جاسوسی و معاند ارسال کرد. این اقدام با رصد فنی پلیس مواجه شد و در نهایت هویت فرد ارسال‌کننده شناسایی گردید.

مأموران پس از تحت نظر قرار دادن مخفیگاه متهم، در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند. تحقیقات اولیه نشان داد که میزبانان از فعالیت جاسوسی مهمان خود بی‌اطلاع بوده‌اند.

بررسی سوابق متهم حاکی از آن بود که وی به دلیل جرائم ضد امنیتی تحت تعقیب بوده و در حال فرار است. همچنین مدارک کافی از اقدام مجرمانه او به دست آمد.

بر اساس گزارش پلیس، متهم به همراه پرونده متشکله و سوابق تعقیب، برای تعیین تکلیف نهایی به دادسرا اعزام شد.

پلیس همچنین تأکید کرد که ابزار و اهتمام لازم برای شناسایی همه عاملان ارسال موقعیت و آدرس محل استقرار حافظان امنیت وجود دارد و این اقدام جاسوسی و خیانت به وطن، عواقب سنگینی در پی خواهد داشت.

