خدمترسانی فوری به نیازمندان آسیبدیده از جنگ
رئیس کمیته امداد بر خدمترسانی فوری به خانوادههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد با حضور در اداره کل کمیته امداد استان تهران، ضمن تبریک پیروزی چشمگیر جبهه حق بر باطل، روند ارائه خدمات به آسیبدیدگان از جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونی را مورد بررسی قرار داد.
وی با تاکید بر ضرورت خدمترسانی فوری به خانوادههای نیازمند از سوی حوزههای مختلف کمیته امداد، در جریان فعالیت و اقدامات آنان قرار گرفت.
براساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، بختیاری در این بازدید که با حضور معاون اداری مالی و معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد انجام شد، از اقدامات و خدمات امدادگران این نهاد در سراسر کشور در طول جنگ ۴۰ روزه تقدیر کرد.