۲۲۰ شهید کمتر از ۱۸ سال در جنگ رمضان

وزارت بهداشت، آخرین آمار و ارقام مصدومان، شهدا و آسیب‌های وارده به نظام سلامت در پی حملات آمریکایی‌ ـ صهیونی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت، آخرین آمار مصدومان، شهدا و خسارت وارده به نظام سلامت تا چهلمین روز جنگ و پیش از اعلام آتش بس را اعلام کرد.

طبق اعلام وزارت بهداشت، این آمار به شرح زیر است:

بستری‌های موجود: ۵۱۸ نفر

درمان و ترخیص: ۳۰هزار و ۲۰۵ نفر (۳۰۲۰۵ نفر)

شهدای مدافع سلامت: ۲۶ نفر

آمبولانس‌های آسیب‌دیده: ۴۱ دستگاه

تعداد عمل‌های جراحی انجام‌شده: ۱۲۵۲ مورد

مصدومیت تیم ملی سلامت: ۱۱۸ نفر

شهدای کمتر از ۵ سال: ۱۸ کودک

مصدومان کمتر از ۱۸ سال: ۱۹۹۷ نفر

مصدوم کمتر از دو سال: ۷۰ کودک 

شهدای کمتر از ۱۸ سال: ۲۲۰ نفر

پایگاه‌های اورژانس آسیب‌دیده: ۵۵ واحد

مراکز درمانی آسیب‌دیده: ۴۹ واحد

مراکز بهداشت آسیب‌دیده: ۲۲۶ واحد

بیمارستان‌های تخلیه شده: ۸ واحد

شهدای زن: ۲۵۷ نفر

تعداد مصدومان زن: ۴۹۸۹ نفر

بنابر اعلام وزارت بهداشت، از آغاز جنگ تا به امروز (۹ اسفند تا ۱۹ فروردین) تهران و هرمزگان، بیشترین تعداد شهدا را به خود اختصاص داده‌اند.

