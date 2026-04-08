۲۲۰ شهید کمتر از ۱۸ سال در جنگ رمضان
وزارت بهداشت، آخرین آمار و ارقام مصدومان، شهدا و آسیبهای وارده به نظام سلامت در پی حملات آمریکایی ـ صهیونی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت، آخرین آمار مصدومان، شهدا و خسارت وارده به نظام سلامت تا چهلمین روز جنگ و پیش از اعلام آتش بس را اعلام کرد.
طبق اعلام وزارت بهداشت، این آمار به شرح زیر است:
بستریهای موجود: ۵۱۸ نفر
درمان و ترخیص: ۳۰هزار و ۲۰۵ نفر (۳۰۲۰۵ نفر)
شهدای مدافع سلامت: ۲۶ نفر
آمبولانسهای آسیبدیده: ۴۱ دستگاه
تعداد عملهای جراحی انجامشده: ۱۲۵۲ مورد
مصدومیت تیم ملی سلامت: ۱۱۸ نفر
شهدای کمتر از ۵ سال: ۱۸ کودک
مصدومان کمتر از ۱۸ سال: ۱۹۹۷ نفر
مصدوم کمتر از دو سال: ۷۰ کودک
شهدای کمتر از ۱۸ سال: ۲۲۰ نفر
پایگاههای اورژانس آسیبدیده: ۵۵ واحد
مراکز درمانی آسیبدیده: ۴۹ واحد
مراکز بهداشت آسیبدیده: ۲۲۶ واحد
بیمارستانهای تخلیه شده: ۸ واحد
شهدای زن: ۲۵۷ نفر
تعداد مصدومان زن: ۴۹۸۹ نفر
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از آغاز جنگ تا به امروز (۹ اسفند تا ۱۹ فروردین) تهران و هرمزگان، بیشترین تعداد شهدا را به خود اختصاص دادهاند.