سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی؛ رئیس هیئت‌مدیره خانه ای‌بی (بیماران پروانه‌ای) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به شرایط جنگ که از نهم اسفند ماه آغاز شد، طبیعتاً نظام سلامت کشور با فشارهای مضاعفی مواجه شده است، با این حال خوشبختانه در حوزه ارائه خدمات درمانی عمومی به بیماران پروانه‌ای، یعنی مراجعات بیمارستانی، خدمات پزشکی و پیگیری‌های درمانی، در بسیاری از مراکز همچنان روند خدمت‌رسانی برقرار است و پزشکان و کادر درمان با وجود شرایط دشوار همچنان در کنار بیماران هستند.

او از نگرانی‌های حوزه داروی بیماران پروانه‌ای هم گفت: در خصوص تأمین برخی اقلام حیاتی به‌ویژه پانسمان‌های تخصصی بیماران ای‌بی یا بیماران پروانه‌ای، نگرانی‌هایی جدی وجود دارد. این پانسمان‌ها برای بیماران پروانه‌ای صرفاً یک وسیله درمانی نیست، بلکه نقش حیاتی در پیشگیری از زخم‌های عمیق، عفونت و درد شدید دارند.

وی اضافه کرد: متأسفانه موجودی این پانسمان‌ها محدود است و اگر روند تأمین آن به‌صورت پایدار انجام نشود، ممکن است در هفته‌ها و ماه‌های آینده بیماران با مشکلات جدی مواجه شوند. خانه ای‌بی در حال حاضر تلاش می‌کند با مدیریت موجودی و توزیع هدفمند، نیاز بیماران را تا حد ممکن پوشش دهد.

رئیس هیئت‌مدیره خانه ای‌بی مهم‌ترین مشکل بیماران پروانه‌ای در شرایط فعلی را نگرانی از تأمین مستمر پانسمان‌های تخصصی و برخی ملزومات درمانی توصیف کرد و افزود: این بیماران به‌صورت روزانه به پانسمان نیاز دارند و کوچک‌ترین وقفه در دسترسی به آن می‌تواند موجب افزایش زخم‌ها، درد شدید، عفونت و حتی بستری شدن در بیمارستان شود.

او اضافه کرد: در کنار این موضوع، شرایط جنگی به طور طبیعی فشار روانی زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده است. بیماران پروانه‌ای به دلیل آسیب‌پذیری جسمی، نیازمند آرامش، مراقبت مداوم و دسترسی پایدار به خدمات حمایتی هستند. به همین دلیل خانه ای‌بی تلاش کرده علاوه بر خدمات درمانی، حمایت‌های معیشتی، دارویی و رفاهی خود را نیز در این شرایط ادامه دهد تا خانواده‌ها کمتر دچار نگرانی شوند.

هاشمی گلپایگانی درباره این موضوع که آیا برای حمایت از این بیماران در جنگ توسط وزارت بهداشت تمهیدات خاصی در نظر گرفته شده است یا نه، عنوان کرد: ما در این مدت ارتباطات و پیگیری‌هایی با مسئولان حوزه سلامت داشته‌ایم و همواره تلاش کرده‌ایم مسائل بیماران را منتقل کنیم. واقعیت این است که بیماران پروانه‌ای به دلیل شرایط خاص بیماری خود، در هر شرایطی از جمله جنگ نیازمند توجه ویژه هستند؛ چرا که درمان آن‌ها وابسته به اقلام خاص و وارداتی است.

به گفته او در شرایط فعلی مهم‌ترین تمهید لازم، تضمین تأمین مستمر پانسمان‌های تخصصی و داروهای مورد نیاز بیماران است. وزارت بهداشت و مجموعه‌های مرتبط نیز در حد توان خود در حال پیگیری موضوع هستند و امیدواریم با تدابیر لازم، روند تأمین این اقلام حیاتی دچار وقفه نشود. خانه ای‌بی نیز همچنان آماده همکاری و انتقال نیازهای بیماران به مسئولان مربوطه است.

رئیس هیئت‌مدیره خانه ای‌بی این را هم گفت که در جلسه‌ای برگزار شده در اواخر اسفند ماه سال گذشته میان خانه ای‌بی، مسئولین وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و همینطور شرکت وارد کننده پانسمان‌های تخصصی، مسئولین قول مساعد دادند که تامین پانسمان بیماران پروانه‌ای امسال بدون مشکل ادامه خواهد داشت و امیدواریم این وعده تحقق پیدا کند.

او ادامه داد: خانه ای‌بی از ابتدای این بحران تلاش کرده ارتباط خود را با بیماران سراسر کشور حفظ کند و خدمات حمایتی و درمانی را تا حد امکان بدون وقفه ادامه دهد تا بیماران و خانواده‌هایشان در این شرایط احساس تنهایی نکنند. امیدواریم با آرامش و ثبات هرچه سریع‌تر شرایط کشور، بتوانیم با تمرکز بیشتری خدمات درمانی و حمایتی را برای این عزیزان توسعه دهیم.

انتهای پیام/