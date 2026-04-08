تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای مراسم اربعین رهبر شهید
روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیهای از خدماترسانی ناوگان این شرکت برای حضور شهروندان در مراسم اربعین شهادت حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی که فردا پنجشنبه ۲۰ فروردین در نقاط مختلف شهر تهران برگزار میشود، خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه؛ اتوبوسرانی تهران برای رفاه حال شرکتکنندگان در این مراسم ضمن تقویت خطوط عبوری و منتهی به محلهای برگزاری مراسم نسبت به ارائه خدمات حمل و نقلی به صورت گردشی از مبادی اعلام شده اقدام میکند.
مبدأ اتوبوسها پایانه خاوران- میدان رسالت- شهرک شهید محلاتی- میدان ابوذر (فلاح) - تهرانسر- فلکه دوم صادقیه- میدان شهرری- فلکه دوم دولت آباد و مقصد اتوبوسها هم میدان بهارستان - چهارراه ولی عصر (عج) - میدان پاستور است.