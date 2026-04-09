در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
پروژه بزرگ نظام سلامت؛ تمام بیماران ۸ بیمارستان آسیب دیده در جنگ به بیمارستانهای دیگر منتقل شدهاند
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تاکنون، جابهجایی بیماران هر ۸ بیمارستان آسیب دیده انجام شده و بیماران به بیمارستانهای اطراف شان منتقل و خدماترسانی انجام میشود.
حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، در خصوص جابجایی بیماران از بیمارستان های آسیب دیده به خبرنگار ایلنا گفت: از ابتدای جنگ جابجایی بیماران از بیمارستان هایی که بر اثر حملات آسیب دیده اند، یک پروژه بزرگ بوده است.برای مثال بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری در منطقهای قرار دارد که مقر نیروی انتظامی دقیقا در مجاورت آن مستقر است و اطراف آن به طور مرتب هدف حملات قرار داشت. همچنین جاهایی که مکرراً هدف قرار میگرفتند، مانند ساختمان صلح سازمان هلال احمر و بیمارستان خاتمالانبیاء، از این دست بودند.
وی افزود: بر اساس استانداردهای جهانی، بیمارستان ها باید در مکانی ساخته شوند که قابل دسترس، وسیع و مناسب برای مراجعه آسان شهروندان باشد، این قاعده رعایت شده است. با این حال، دشمن ما به هیچ قاعدهای پایبند نیست و در آن ایام، روزانه مجبور شدیم بیمارستانها را یک به یک تخلیه کنیم و به مراکز دیگر منتقل کنیم که مورد آخر آن بیمارستان روانپزشکی دلارام تهران بود.
به گفته وی، در شهر اندیمشک تنها یک بیمارستان بود که به دلیل اصابت به اطراف آن، بیمارستان آسیب دید و ناچار به انتقال بیماران به بیمارستان شهر دزفول شدیم.
سخنگوی وزارت بهداشت در پایان گفت: هر یک از این جابهجاییها، پروژهای بزرگ به شمار میرود؛ یعنی انتقال هر بیمار، مانند استفاده از اسنپ نیست که به سادگی انجام شود. باید آمبولانس هماهنگ کرده، به بیمارستان منتقل کنند. تاکنون، جابهجایی هر ۸ بیمارستان انجام شده و بیماران به بیمارستانهای اطراف شان منتقل و خدماترسانی انجام میشود.برخی بیماران که قدیمی تر بودند و فرایند درمان انجام شده نیز ترخیص شده اند.