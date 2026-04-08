بیانیه دانشگاه صنعتی شریف در محکومیت حمله به این دانشگاه
دانشگاه صنعتی شریف در محکومیت حمله ددمنشانه و وحشیانه دو رژیم متجاوز آمریکایی صهیونی به این دانشگاه، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، بیانیه دانشگاه صنعتی شریف در محکومیت حمله ددمنشانه و وحشیانه دو رژیم متجاوز آمریکایی صهیونی به این دانشگاه به شرح زیر است: 

بسمه تعالی

امروز بار دیگر دو رژیم جنایتکار آمریکایی صهیونی دست به تجاوز به ساحت علمی و پژوهشی کشور زدند و به یکی از بزرگ‌ترین مراکز آکادمیک ایران، محل تربیت نخبگان و نیروهای متخصص کشور، یعنی دانشگاه صنعتی شریف، حمله کردند. دانشگاه صنعتی شریف وقوع این اقدام حمله وحشیانه، بزدلانه و کاملاً غیرقانونی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی که موجب آسیب جدی به زیرساخت‌های حیاتی و علمی این دانشگاه شده است را، به شدت محکوم می‌کند. این تعرض آشکار به حریم امن دانشگاه، نه تنها نقض آشکار قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی است، بلکه حمله مستقیم به دانش، نوآوری و آینده علمی کشور تلقی می‌شود. 

این اقدام سبعانه رژیم جنایتکار و کودک‌کش آمریکایی صهیونی که با هدف ایجاد اختلال، ارعاب و وارد آوردن خسارات گسترده صورت گرفته است، نشان‌دهنده نهایت‌عدم پایبندی به اصول انسانی، علمی وفرهنگی و بی‌احترامی به جامعه علمی، تلاش‌های بی‌شائبه استادان و دانشجویان، و سرمایه‌های ملی کشور است. این حمله ددمنشانه، تلاشی مذبوحانه برای خاموش کردن چراغ دانش و جلوگیری از دستیابی ملت‌ها به خودکفایی و اقتدار علمی است. 

دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان یکی از پیشگامان عرصه علم و فناوری در منطقه، این اقدامات وحشیانه را که با هدف تضعیف توانمندی‌های علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، قویاً محکوم می‌نماید. این دانشگاه ضمن ابراز انزجار عمیق جامعه دانشگاهی و ملت ایران، اطمینان می‌دهد که با تمام توان و از طریق تمامی مجاری قانونی و بین‌المللی، این اقدام تروریستی را پیگیری خواهد کرد تا عاملان، سازمان‌دهندگان و هرگونه پشتیبان این جنایت، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و پاسخگوی اعمال مخرب خود باشند. 

دانشگاه صنعتی شریف این تعرض را به هیچ وجه قابل اغماض ندانسته و بر عزم راسخ خود در ادامه مسیر اعتلای علم و پژوهش تأکید می‌نماید. ما باور داریم که اراده پولادین دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان این مرز و بوم، هیچ‌گاه در برابر چنین تهدیدها و حملاتی سست نخواهد شد و چراغ علم در این سرزمین همواره فروزان باقی خواهد ماند. 

از جامعه جهانی علم و مجامع بین‌المللی انتظار می‌رود با محکومیت قاطع این‌گونه حملات غیرانسانی، نسبت به حفظ حریم امن مراکز علمی و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در سراسر جهان، واکنش مسئولانه از خود نشان دهند. 

دانشگاه صنعتی شریف، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای علم و پژوهش، اطمینان دارد که ملت بزرگ ایران با وحدت و همدلی، از این مرحله حساس عبور کرده و مسیر پیشرفت و توسعه علمی را با قدرت ادامه خواهد داد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
