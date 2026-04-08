به گزارش ایلنا، سید محمد آقامیری در چهارصد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با تشریح بازدید میدانی از هفت هتل محل اسکان آسیب‌دیدگان، از مصوبه حمایتی شهرداری برای پرداخت ودیعه مسکن ۲ میلیارد تومانی و نوسازی منازل تخریب شده با الگوی «جنگ ۱۲ روزه» خبر داد و خواستار نوسازی پیش از موعد ۳۰ دستگاه تاکسی خسارت‌دیده شد.

وی با تسلیت شهادت مظلومانه رهبر انقلاب و شهدای وقایع اخیر و گرامیداشت یاد مردم عزیز، به تشریح روند رسیدگی به وضعیت معیشتی و اسکان شهروندان پرداخت و اظهار داشت: در پی اصابت‌های موشکی اخیر، بیش از ۳۰ دستگاه تاکسی دچار خسارات جدی بین ۲۰ تا ۷۰ درصد شده‌اند که این امر موجب توقف فعالیت و معطل ماندن معیشت این خانواده‌ها شده است. با توجه به اینکه بسیاری از این خودروها در آستانه فرسودگی بودند، پیشنهاد می‌شود طرح نوسازی و جایگزینی آن‌ها به‌صورت ویژه و پیش از موعد در دستور کار قرار گیرد. همچنین برخی رانندگان که اقدام به خرید تاکسی برقی کرده‌اند، به دلیل توقف فعالیت در این مدت، در پرداخت اقساط خود دچار مشکل شده‌اند که ضرورت دارد مدیریت شهرداری یا صحن شورا، تدبیری برای استمهال اقساط و حمایت مالی از آنان اتخاذ کنند.

وی با اشاره به بازدید از هفت هتل محل اسکان آسیب‌دیدگان تصریح کرد: خدمات شهرداری شامل پذیرایی، استقرار نماینده ویژه، پزشک مقیم، حضور نیروهای جهادی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی برای خانواده‌ها و کودکان، رضایت خاطر ساکنان را به همراه داشته است.

وی افزود: در دیداری که با بیش از ۱۲۰ نفر از اعضای خانواده‌ها در یکی از اقامتگاه‌ها داشتیم، دغدغه‌های مردم در خصوص آینده بازسازی منازل و لوازم زندگی‌شان تشریح و آرامش خاطر لازم در میان جمعیت ایجاد شد.

آقامیری همچنین تصریح کرد: فلذا از همه همکاران خواهشمندم ضمن بازدید از محل‌های اسکان، در دیدار با خانواده‌ها در چارچوب مصوبات به مردم قول بدهند تا وعده‌ای خارج از ضوابط داده نشود که منجر به بدقولی از طرف مجموعه مدیریت شهری شود.

رئیس کمیته عمران شورا در پایان از مصوبه اخیر معاونین شهرداری خبر داد و گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد برای خانواده‌هایی که منازلشان نیاز به نوسازی کامل دارد تا زمان اتمام عملیات ساخت‌وساز، خانه‌هایی اجاره شود که مبلغ مصوب برای ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد تومان و برای اجاره‌بها تا سقف ۴۰ میلیون تومان در ماه تعیین شده است.

به گزارش شهر، وی ادامه داد: فرآیند نوسازی منازل تخریب شده نیز دقیقاً با الگوبرداری از تجربیات موفق «جنگ ۱۲ روزه» دنبال خواهد شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ثبات و آرامش به زندگی شهروندان بازگردد.

انتهای پیام/