اعلام زمان ثبتنام آزمون سراسری ۱۴۰۵ در اوایل اردیبهشت
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام زمان ثبتنام آزمون سراسری ۱۴۰۵ در اوایل اردیبهشتماه و تعویق برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و آزمون پذیرش دانشجو-معلم خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام این خبر، گفت: زمان ثبتنام آزمون سراسری ۱۴۰۵ در اوایل اردیبهشتماه اعلام میشود و دفترچه راهنمای ثبتنام، شرایط و ضوابط آزمون سراسری ۱۴۰۵ همزمان با آغاز فرآیند ثبتنام منتشر خواهد شد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به هماهنگیهای انجامشده برای برگزاری آزمونهای سال ۱۴۰۵، افزود: زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵، با عادی شدن شرایط کشور و پس از برگزاری آزمونهای نهایی و هماهنگ کشوری برای پایههای یازدهم و دوازدهم توسط وزارت آموزش و پرورش، اعلام خواهد شد.
محمدی همچنین درباره وضعیت برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود کشور و ضرورت حفظ آرامش متقاضیان، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته که مقرر بود در تاریخهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشتماه برگزار شود، پس از عادی شدن شرایط کشور برگزار خواهد شد. تاریخ نهایی زمان برگزاری، متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
او در پایان افزود: مرحله نیمه متمرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور نیز که مقرر بود ۲۸ فرودین ماه ۱۴۰۵ برگزار شود به تعویق افتاده و زمان برگزاری آن متعاقباً اطلاعرسانی میشود.