اعلام مسیرهای جایگزین در برخی محورهای آسیب دیده با پرتابههای دشمن
پلیس راه راهور فراجا مسیرهای جایگزین محورهای آسیب دیده در حملات امروز رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: صبح امروز، در پی حمله به زیرساختهای حملونقل، در استان آذربایجان شرقی و در آزادراه پیامبر اعظم (ص) در حوالی کیلومتر ۱۰۰، پل «بیات» هدف اصابت مستقیم پرتابههای دشمن قرار گرفت.
وی افزود: همزمان، جاده قدیم همان مسیر نیز در مجاورت آزادراه دچار آسیب شد و در نتیجه، هر دو محور از مدار تردد خارج شدند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: بلافاصله مأموران پلیس راه با حضور در محل و با همکاری سایر دستگاهها، نسبت به مدیریت و هدایت ترافیک اقدام کردند و جریان ترافیک به مسیرهای فرعی حاشیه آزادراه منتقل شد تا از انسداد کامل و ایجاد تأخیر جلوگیری شود.
وی با اشاره به مسیرهای جایگزین افزود: برای این دو محور، مسیرهای «هشترود–قرهچمن» بهعنوان جایگزین آزادراه تبریز تعیین شده و همچنین در محدوده بستانآباد–میانه که شامل جاده قدیم و آزادراه است، تردد از طریق همین مسیرهای جایگزین هدایت میشود تا جریان عبور و مرور بدون وقفه ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: اکنون تردد از مسیرهای جایگزین برقرار است و با اقدامات در حال انجام، در کوتاهترین زمان ممکن یکی از مسیرها (آزادراه یا جاده قدیم) مجدداً زیر بار ترافیک قرار خواهد گرفت.
سردار کرمی اسد به حادثه دوم اشاره و تصریح کرد: در آزادراه تهران–کرج، در محدوده بزرگراه همت و انتهای این محور، باند شمالی مورد اصابت قرار گرفت و پل «شهید مدرس» نیز آسیب دید.
وی افزود: تیمهای پلیس راه و پلیس راهور بلافاصله در محل حاضر شدند و با هدایت خودروها به مسیرهای جایگزین و کنارگذرها، از ایجاد گره ترافیکی و انسداد طولانی جلوگیری کردند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا: اکنون تردد در این محور برقرار است و عملیات بازسازی برای بازگشت کامل مسیر به شرایط عادی در حال انجام است.
وی با اشاره به وضعیت حملونقل ریلی گفت: بهدلیل تهدید زیرساختهای ریلی توسط دشمن، بخشی از سفرهای قطاری بهصورت موقت لغو شده است، بهویژه برای مسافرانی که از مشهد مقدس قصد سفر به سایر نقاط کشور را داشتند.
سردار کرمی اسد افزود: با هماهنگی میان پلیس راه، سازمان راهداری و مجموعه حملونقل ریلی، ناوگان جادهای بهسرعت برای جابجایی مسافران آمادهسازی شد تا وقفهای در سفرها ایجاد نشود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: برای مسافرانی که در شرایط فعلی امکان استفاده از حملونقل ریلی را ندارند، ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی کشور بهطور کامل بهکار گرفته شده است.
وی افزود: تمامی نیروهای پلیس راه در محورهای مواصلاتی و پاسگاهها در آمادهباش قرار دارند و با هماهنگی سازمان راهداری، خدمات لازم برای انتقال بهموقع مسافران ارائه میشود.
به گزارش صدا و سیما، سردار کرمی اسد افزود: با مدیریت انجامشده، از انسداد محورهای شریانی جلوگیری شده و تردد در جریان است. همچنین بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در اولویت قرار دارد تا در کوتاهترین زمان، شرایط تردد در این محورها به حالت عادی و روان بازگردد.