رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی به پویش «جانفدا برای ایران» پیوست

به گزارش ایلنا، احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با حضور سرزده در ایستگاه‌های امنیت و بازرسی سطح شهر، ضمن پاسداشت مجاهدت‌های مخلصانه فرهنگیان، بسیجیان و مدافعان امنیت، بر پیوند ناگسستنی میان تعلیم و تربیت و روحیه ایثار تأکید کرد. وی در این دیدار صمیمانه، ضمن خدا قوت به دلاورمردان میدان، «امنیت» را زیربنای توسعه پایدار و شکوفایی نسل‌های آینده ایران اسلامی دانست.

وی با خوانش راهبردی «پویش ملی جان‌فدا»، این حرکت خودجوش را تجلی اراده پولادین ملت در صیانت از حریم ولایت و مرزهای جغرافیایی توصیف کرد و افزود: استقبال بی‌نظیر و حضور حماسی بیش از ۱۴ میلیون ایرانی در این پویش، پیامی صریح و مقتدرانه به اردوگاه دشمنان مخابره کرد؛ این حجم از آمادگی برای جان‌فشانی، نشان‌دهنده بصیرت عمیق زنان و مردان این مرزوبوم در دفاع از کیان دین، انقلاب و میهن است که در حساس‌ترین مقاطع تاریخ، همواره محاسبات استکبار را برهم زده است.

محمودزاده با اعلام پیوستن خود به این پویش بزرگ ملی، خاطرنشان کرد: اینجانب نیز به تأسی از آحاد ملت غیور و به نشانه وفاداری به آرمان‌های والای حضرت امام (ره) و رهبری عزیز، با افتخار آمادگی کامل خود را برای سربازی در راه اعتلای میهن اسلامی عزیز اعلام می‌دارم؛ چرا که معتقدم خدمت به این خاک مقدس، بزرگترین مدال افتخار است. یقین دارم که با این روحیه فداکاری، سرافرازی ابدی ایران تضمین و شکست نهایی جبهه کفر و الحاد محقق خواهد شد.

